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США створюють стратегічний резерв біткоїнів: що це означає для України?

Київ • УНН

 • 144038 перегляди

У 2025 році США створять стратегічний резерв із 200 000 конфіскованих біткоїнів. Експерти прогнозують революційні зміни у світовій фінансовій системі та нові можливості для України.

США створюють стратегічний резерв біткоїнів: що це означає для України?

7 березня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів, що стало безпрецедентним кроком для американської фінансової системи. Це рішення може мати серйозні наслідки для глобальної економіки, зокрема й для України, які саме УНН спробував проаналізувати з Оленою Сосєдкою, співзасновницею першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions.

Експерт зазначила, що, згідно з документом, резерв формуватиметься з конфіскованих біткоїнів, яких у розпорядженні уряду США наразі близько 200 000 одиниць. Продаж цих активів заборонений, оскільки вони розглядаються як засіб збереження вартості, а не як інструмент для торгівлі. Крім того, фінансування цього резерву не потребуватиме залучення коштів платників податків – наповнення відбуватиметься виключно за рахунок конфіскованих активів. Після оголошення рішення курс біткоїна різко зріс, що свідчить про позитивну реакцію ринку. Водночас експерти застерігають, що довгострокові наслідки цього кроку поки що важко оцінити.

Цей крок США означає подальшу інституціоналізацію біткоїна, оскільки він перестає бути просто "цифровим золотом" і стає частиною стратегічного фінансового резерву країни. Це може змінити ставлення регуляторів та великих інституційних інвесторів у всьому світі. Крім того, відмова США від продажу конфіскованих біткоїнів створює дефіцит на ринку, що може спричинити зростання ціни активу. Якщо інші країни наслідуватимуть цей приклад, біткоїн може остаточно закріпитися як альтернативний резервний актив. Водночас концентрація великої кількості біткоїнів у руках держави відкриває можливості для посилення державного контролю над ринком. Хоча США поки не оголосили про наміри активно втручатися у крипторинок, у майбутньому вони можуть використовувати ці резерви для стабілізації фінансової системи або як інструмент впливу на ринок криптовалют 

– коментує Олена Сосєдка.

Вона також зазначила, що це може стати справжньою революцією у світі фінансів, і якщо інші країни підуть тим самим шляхом, ми можемо стати свідками переходу до нової глобальної фінансової системи.

Біткоїн і політика: фінтехекспертка Олена Сосєдка розповіла про те, як перемога Трампа позначиться на крипторинку12.11.24, 11:58 • 127931 перегляд

На думку фахівчині, Україна є одним із лідерів у сфері криптовалют, це підтверджується даними Chainalysis, де наша країна входить до топ-5 за рівнем криптоадаптації. У контексті рішення США перед Україною відкривається кілька важливих можливостей, а саме формування власної криптостратегії, глобальна інтеграція, залучення інвестицій.

Йдеться про те, що хоч Україна вже зробила перші кроки у напрямку легалізації криптовалют, питання створення державного резерву цифрових активів залишається відкритим. Якщо країни почнуть активно включати криптоактиви у свої фінансові системи, Україна має шанс зайняти провідні позиції у світовій криптоекономіці. Своєю чергою біткоїн  може закріпитися як глобальний резервний актив, і це підвищить інтерес міжнародних інвесторів до українського ринку. Тобто Україна має унікальний шанс скористатися цією тенденцією. Якщо уряд розробить ефективну стратегію використання криптоактивів, це може стати драйвером економічного зростання 

– зазначає Олена Сосєдка.

Рішення США, за словами експертки,  може стати переломним моментом у розвитку криптовалютного ринку. Україна, маючи значний потенціал у цій сфері, повинна уважно стежити за глобальними тенденціями та адаптувати найкращі практики. Чи готова країна до цього виклику – питання залишається відкритим.

Додамо

УНН опублікував серію публікацій, у якій розповів про цифрові валюти та їх можливості.

Перший наш матеріал був присвячений технології, що лежить в основі криптовалюти - блокчейну: "Крипта для чайників". Частина 1: Що таке блокчейн і його "фішки", про які мало хто знає.

Другий матеріал - халвінгу біткоїна: "Крипта для чайників". Частина 2: Що таке халвінг, і чому він викликає переполох на ринку криптовалют.

Третій матеріал"Крипта для чайників". Частина 3: покрокова інструкція, як купити криптомонету.

Четвертий матеріал"Крипта для чайників". Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності.

П'ятий матеріал"Крипта для чайників". Частина 5. Холодні та гарячі гаманці.

Шостий матеріалКрипта для чайників. Частина 6. Безпека при використанні криптовалютних бірж і обмінників.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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