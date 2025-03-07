США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

7 марта 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов, что стало беспрецедентным шагом для американской финансовой системы. Это решение может иметь серьезные последствия для глобальной экономики, в том числе и для Украины, которые именно УНН попытался проанализировать с Еленой Соседкой, соучредителем первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions.

Эксперт отметила, что, согласно документу, резерв будет формироваться из конфискованных биткойнов, которых в распоряжении правительства США в настоящее время около 200 000 единиц. Продажа этих активов запрещена, поскольку они рассматриваются как средство сохранения стоимости, а не как инструмент для торговли. Кроме того, финансирование этого резерва не потребует привлечения средств налогоплательщиков – наполнение будет происходить исключительно за счет конфискованных активов. После объявления решения курс биткойна резко вырос, что свидетельствует о положительной реакции рынка. В то же время эксперты предупреждают, что долгосрочные последствия этого шага пока трудно оценить.

Этот шаг США означает дальнейшую институционализацию биткоина, поскольку он перестает быть просто "цифровым золотом" и становится частью стратегического финансового резерва страны. Это может изменить отношение регуляторов и крупных институциональных инвесторов по всему миру. Кроме того, отказ США от продажи конфискованных биткоинов создает дефицит на рынке, что может вызвать рост цены актива. Если другие страны последуют этому примеру, биткоин может окончательно закрепиться как альтернативный резервный актив. В то же время концентрация большого количества биткоинов в руках государства открывает возможности для усиления государственного контроля над рынком. Хотя США пока не объявили о намерениях активно вмешиваться в крипторынок, в будущем они могут использовать эти резервы для стабилизации финансовой системы или как инструмент влияния на рынок криптовалют – комментирует Елена Соседка.

Она также отметила, что это может стать настоящей революцией в мире финансов, и если другие страны пойдут тем же путем, мы можем стать свидетелями перехода к новой глобальной финансовой системе.

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

По мнению специалиста, Украина является одним из лидеров в сфере криптовалют, это подтверждается данными Chainalysis, где наша страна входит в топ-5 по уровню криптоадаптации. В контексте решения США перед Украиной открывается несколько важных возможностей, а именно формирование собственной криптостратегии, глобальная интеграция, привлечение инвестиций.

Речь идет о том, что хотя Украина уже сделала первые шаги в направлении легализации криптовалют, вопрос создания государственного резерва цифровых активов остается открытым. Если страны начнут активно включать криптоактивы в свои финансовые системы, Украина имеет шанс занять ведущие позиции в мировой криптоэкономике. В свою очередь биткоин может закрепиться как глобальный резервный актив, и это повысит интерес международных инвесторов к украинскому рынку. То есть Украина имеет уникальный шанс воспользоваться этой тенденцией. Если правительство разработает эффективную стратегию использования криптоактивов, это может стать драйвером экономического роста – отмечает Елена Соседка.

Решение США, по словам экспертки, может стать переломным моментом в развитии криптовалютного рынка. Украина, имея значительный потенциал в этой сфере, должна внимательно следить за глобальными тенденциями и адаптировать лучшие практики. Готова ли страна к этому вызову – вопрос остается открытым.

Добавим

УНН опубликовал серию публикаций, в которой рассказал о цифровых валютах и их возможностях.

Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалюты - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: Что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткоина: "Крипта для чайников". Часть 2: Что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал - "Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.

Четвертый материал - "Крипта для чайников". Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их отличия.

Пятый материал - "Крипта для чайников". Часть 5. Холодные и горячие кошельки.

Шестой материал - Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников.