США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17791 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34322 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67786 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217666 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125067 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393536 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312351 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214108 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244399 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255230 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16639 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12374 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13301 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16129 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13608 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134355 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217666 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393536 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255466 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312351 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4216 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16133 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47107 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72528 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57586 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Киев • УНН

 • 144028 просмотра

В 2025 году США создадут стратегический резерв из 200 000 конфискованных биткойнов. Эксперты прогнозируют революционные изменения в мировой финансовой системе и новые возможности для Украины.

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

7 марта 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов, что стало беспрецедентным шагом для американской финансовой системы. Это решение может иметь серьезные последствия для глобальной экономики, в том числе и для Украины, которые именно УНН попытался проанализировать с Еленой Соседкой, соучредителем первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions.

Эксперт отметила, что, согласно документу, резерв будет формироваться из конфискованных биткойнов, которых в распоряжении правительства США в настоящее время около 200 000 единиц. Продажа этих активов запрещена, поскольку они рассматриваются как средство сохранения стоимости, а не как инструмент для торговли. Кроме того, финансирование этого резерва не потребует привлечения средств налогоплательщиков – наполнение будет происходить исключительно за счет конфискованных активов. После объявления решения курс биткойна резко вырос, что свидетельствует о положительной реакции рынка. В то же время эксперты предупреждают, что долгосрочные последствия этого шага пока трудно оценить.

Этот шаг США означает дальнейшую институционализацию биткоина, поскольку он перестает быть просто "цифровым золотом" и становится частью стратегического финансового резерва страны. Это может изменить отношение регуляторов и крупных институциональных инвесторов по всему миру. Кроме того, отказ США от продажи конфискованных биткоинов создает дефицит на рынке, что может вызвать рост цены актива. Если другие страны последуют этому примеру, биткоин может окончательно закрепиться как альтернативный резервный актив. В то же время концентрация большого количества биткоинов в руках государства открывает возможности для усиления государственного контроля над рынком. Хотя США пока не объявили о намерениях активно вмешиваться в крипторынок, в будущем они могут использовать эти резервы для стабилизации финансовой системы или как инструмент влияния на рынок криптовалют 

– комментирует Елена Соседка.

Она также отметила, что это может стать настоящей революцией в мире финансов, и если другие страны пойдут тем же путем, мы можем стать свидетелями перехода к новой глобальной финансовой системе.

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке12.11.24, 11:58 • 127928 просмотров

По мнению специалиста, Украина является одним из лидеров в сфере криптовалют, это подтверждается данными Chainalysis, где наша страна входит в топ-5 по уровню криптоадаптации. В контексте решения США перед Украиной открывается несколько важных возможностей, а именно формирование собственной криптостратегии, глобальная интеграция, привлечение инвестиций.

Речь идет о том, что хотя Украина уже сделала первые шаги в направлении легализации криптовалют, вопрос создания государственного резерва цифровых активов остается открытым. Если страны начнут активно включать криптоактивы в свои финансовые системы, Украина имеет шанс занять ведущие позиции в мировой криптоэкономике. В свою очередь биткоин  может закрепиться как глобальный резервный актив, и это повысит интерес международных инвесторов к украинскому рынку. То есть Украина имеет уникальный шанс воспользоваться этой тенденцией. Если правительство разработает эффективную стратегию использования криптоактивов, это может стать драйвером экономического роста 

– отмечает Елена Соседка.

Решение США, по словам экспертки,  может стать переломным моментом в развитии криптовалютного рынка. Украина, имея значительный потенциал в этой сфере, должна внимательно следить за глобальными тенденциями и адаптировать лучшие практики. Готова ли страна к этому вызову – вопрос остается открытым.

Добавим

УНН опубликовал серию публикаций, в которой рассказал о цифровых валютах и их возможностях.

Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалюты - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: Что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткоина: "Крипта для чайников". Часть 2: Что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.

Четвертый материал"Крипта для чайников". Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их отличия.

Пятый материал"Крипта для чайников". Часть 5. Холодные и горячие кошельки.

Шестой материалКрипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96