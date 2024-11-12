Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

На фоне недавней победы Дональда Трампа на президентских выборах в США криптовалютный рынок и, в частности, биткоин, продемонстрировали стремительный рост – его стоимость уже достигла 89 тысяч долларов за монету. УНН поинтересовался у финтехэксперта и соучредителя первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, связано ли это с политической обстановкой в Америке и чего еще стоит ожидать инвесторам. Она также рассказала о том, почему криптовалюты реагируют на важные политические события, и каких последствий ждать от прихода Трампа к власти.

- Последнее время биткоин демонстрирует рекордный рост. Многие связывают это с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Действительно ли эта криптовалюта может так сильно зависеть от политической повестки в Америке?

- Биткоин и другие криптовалюты действительно подвержены влиянию политических событий, особенно в странах с крупными экономиками, как США. Восприятие биткоина как альтернативного актива усиливается в моменты политической нестабильности, поэтому важные политические события, например, результаты выборов или заявления политиков, могут оказать влияние на его цену. Однако рынок криптовалют остается сложным и многослойным, и на курс биткоина влияет не только политическая, но и экономическая ситуация, например, решения ФРС (Федеральной резервной системы – ред.), макроэкономические показатели и глобальная инфляция.

Я ранее уже рассказывала, что поддержка криптоиндустрии со стороны Дональда Трампа создала оптимизм на рынке, что привлекло как частных, так и институциональных инвесторов. Многие крупные игроки начали покупать биткоин, и это вызвало рост его стоимости и "подтянуло" за собой другие криптовалюты. Помимо криптовалют, на победу Трампа отреагировали также мировые финансовые рынки. Они также продемонстрировали стремительный рост.

- Если биткоин действительно подорожал на фоне победы Трампа, можно ли ожидать еще больший рост этой валюты к инаугурации Трампа, которая состоится 20 января?

- Если предположить, что биткоин действительно укрепился на фоне известий о победе Трампа, то рост может продолжиться до его инаугурации. Инвесторы могут реагировать на ожидания, связанные с потенциальной политикой, особенно если она направлена на экономические стимулы или способствует снижению доверия к традиционным финансовым институтам.

- Может ли валюта упасть после того, как Трамп вступит в должность и покажет свой внутренний и внешний политический курс?

- Действительно, существует вероятность коррекции стоимости биткоина после того, как Трамп официально займет пост и начнет реализацию своего курса. Если его политика укрепит доллар или снизит риски для традиционной экономики, это может ослабить позиции биткоина, поскольку часть инвесторов может уйти в более стабильные активы.

- Почему криптовалютная сфера возлагает большие надежды на Трампа?

- Многие участники крипторынка связывают ожидания с будущим президентом, который может восприниматься как приверженец deregulation (дерегуляции рынка криптовалют – ред.), что снизит давление на криптовалюты и сделает их более доступными. Его политика также может вызвать рост биткоина, если будет сопровождаться увеличением госрасходов или спровоцирует инфляционные риски.

- Расскажите, какую роль в росте биткоина играет американская технологическая компания MicroStrategy во главе с Майклом Сейлором?

(Сэйлор в X (Twitter) выразил поддержку биткоину, а также сообщил, что состоянием на 10 ноября MicroStrategy приобрела дополнительные 27 200 BTC за 2,03 млрд долларов)

- MicroStrategy и её CEO Майкл Сейлор играют значительную роль в повышении доверия к биткоину. Сейлор стал одним из первых крупных руководителей, который сделал биткоин важным активом своей компании, и это дало положительный сигнал другим институциональным инвесторам. Действия MicroStrategy усиливают уверенность в биткоине как в долгосрочном активе, что повышает его курс.

- Правда ли, что ставки Сейлора на биткоин тоже могут повышать или понижать стоимость биткоина?

- Да, действия Майкла Сейлора, особенно его крупные покупки, оказывают непосредственное влияние на курс. Его заявления или сделки могут привести к колебаниям цены, так как его фигура ассоциируется с институциональной поддержкой биткоина.

- Видите ли Вы верхнюю грань цены на биткоин? Или она может еще всех удивить?

- Прогнозировать максимальную цену сложно, поскольку биткоин привязан к спросу и предложениям, которые постоянно меняются. Если тренд на институциональные инвестиции сохранится и его роль как "цифрового золота" укрепится, цена может вырасти существенно выше текущих уровней.

- Ваш профессиональный совет: покупать или не покупать сейчас биткоин?

- Решение о покупке зависит от личных целей и допустимого риска. Если цель - долгосрочные инвестиции с высокой степенью риска, биткоин может быть интересен. Однако волатильность биткоина требует осторожного подхода и лучше всего консультироваться с финансовым экспертом.

- Повлияет ли победа Трампа на другие криптовалюты - лидеры : Ethereum, BNB, Litecoin?

- Да, победа Трампа может оказать влияние не только на биткоин, но и на другие крупные криптовалюты, такие как Ethereum, BNB, Litecoin, так как интерес к криптовалютам часто возрастает комплексно.

Напомним

УНН опубликовал серию публикаций, в которой рассказал о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалюты - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: Что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткоина: "Крипта для чайников". Часть 2: Что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал: "Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.

Четвертый материал: "Крипта для чайников". Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их отличия.

Пятый материал: "Крипта для чайников". Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Шестой материал: Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников