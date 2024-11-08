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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Киев  •  УНН

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После победы Трампа на президентских выборах США финансовые рынки показали стремительный рост. Биткоин установил рекорд в $75 000, акции Tesla выросли на 12%, а доллар укрепил позиции.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 2024 года мировые финансовые рынки отреагировали стремительным ростом, а криптовалютный сектор продемонстрировал значительный подъем. Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Сопсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка поделилась с УНН мыслями об этом влиянии, в частности на криптовалюты, фондовые рынки и международные валюты.

Ранее Елена Соседка рассказала УНН, что анонсированная кандидатом в президенты США Дональдом Трампом криптоплатформа «Defiant Ones» может в дальнейшем привести к ряду вызовов в регулировании криптосферы, а также волатильности на рынке. В то же время она может подтолкнуть другие страны, в частности Украину, к принятию дополнительных законов, регулирующих рынок криптовалют.

Кроме того эксперт отметила, что заявления политиков такого уровня, как Трамп, всегда имеют значительное влияние на рынки. Не исключением является и рынок криптовалют. Поэтому объявление Трампа о создании криптоплатформы может как укрепить доверие к криптовалютам, так и вызвать опасения. Политическая риторика может влиять на поведение инвесторов и менять восприятие криптовалют в обществе, что в свою очередь отражается на рыночных трендах.

После того, как стало известно, что Трамп победил на выборах, на это мгновенно отреагировали рынки.

Позитивный сигнал для криптовалют: рекордный биткоин

По словам финтехэксперта, поддержка криптоиндустрии со стороны будущего американского президента создала оптимизм на рынке, что привлекло как частных, так и институциональных инвесторов. В частности, многие крупные игроки начали покупать биткоин, что вызвало рост его стоимости и «подтянуло» за собой другие криптовалюты, такие как эфириум и лайткоин.

«Благодаря позитивному отношению Трампа к криптовалютам, цены на биткоин и другие цифровые активы резко выросли. Сразу после выборов биткоин установил рекорд, поднявшись до $75,000, а эфириум и другие альткоины также показали впечатляющий рост. Эти изменения объясняются тем, что в предвыборной кампании Трамп обещал превратить США в «биткоин-сверхдержаву» и облегчить регуляторные барьеры для криптовалют», - отметила Елена Соседка.

Кроме того, по мнению Елены Соседки, американский криптовалютный рынок  в будущем получит дополнительную поддержку благодаря составу нового Конгресса. Как сообщил CEO одной из крупнейших криптобирж Coinbase, этот состав является «самым прокриптовалютным в истории США». В Палате представителей и Сенате теперь уже насчитывается 219 прокриптовалютных кандидатов, и их количество продолжит расти.

«Это создает новые возможности для формирования благоприятной регуляторной среды», - убеждена Елена Соседка.

Кроме того, по ее словам, инвесторы прогнозируют, что изменения в регуляторной политике могут создать благоприятные условия для криптовалют. «Инвесторы также ожидают смещения акцента в регулировании криптовалют с SEC на более лояльную Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Это обещание может привести к притоку новых инвестиций на криптовалютный рынок и дальнейшему росту его капитализации», - резюмировала финтехэксперт.

Реакция фондового рынку: поддержка технологических гигантов и рекорд Tesla

По словам Елены Соседки, на фондовом рынке США наблюдался резкий подъем - за день фондовые рынки выросли на $1,28 трлн. Индексы S&P 500 и Nasdaq поднялись на 2-3%, а особое внимание привлекли акции Tesla, которые прибавили 12% к своей стоимости, увеличив состояние Илона Маска на $15 миллиардов.

«Это увеличение напрямую связано с поддержкой Маском Дональда Трампа и ожиданиями инвесторов относительно будущей экономической политики. Рост акций Tesla увеличил личное состояние Маска на $15 миллиардов, его общее состояние уже составляет до $264 миллиардов», - пояснила финтехэксперт.

Реакция валютного рынка

После того, как стало известно о победе Дональда Трампа на президентских выборах, на валютных рынках доллар США укрепился по отношению к основным мировым валютам. По мнению Елены Соседки, это вызвано ростом уверенности инвесторов в стабильности экономики США и ожидаемыми налоговыми изменениями.

«Это объясняется уверенностью инвесторов в возможной экономической стабильности и планах новой администрации, включающих снижение налогов и поддержку технологических компаний», - пояснила финтехэксперт.

В то же время она обратила внимание, что валюты таких стран, как Иран, ослабли. Это связано с опасениями по поводу возможных изменений во внешней политике США.

«Победа Дональда Трампа уже привела к значительным изменениям на мировых финансовых рынках. Его поддержка криптовалютного сектора создала дополнительный спрос на биткоин и другие цифровые активы, в частности со стороны институциональных инвесторов. В то же время, победа Трампа укрепила позиции технологических компаний, таких как Tesla, и привела к укреплению доллара. Ожидается, что новая администрация будет способствовать развитию криптоиндустрии и снижению регуляторных барьеров, что создает положительные ожидания для финансовых рынков в целом», - подытожила Елена Соседка.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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