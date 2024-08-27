Олена Сосєдка: "Defiant Ones" Трампа може струсити криптовалютний ринок

Анонсована кандидатом у президенти США Дональдом Трампом криптоплатформа "Defiant Ones" може надалі призвести до низки викликів у регулюванні криптосфери, а також волатильності на ринку. Водночас вона може підштовхнути інші країни, зокрема Україну, до ухвалення додаткових законів, що регулюють ринок криптовалют. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

На відміну від інших платформ, "Defiant Ones" тісно пов'язана з політичною фігурою - Дональдом Трампом. Це надає проєкту не тільки економічного, а й політичного значення. Платформа просувається як інструмент, що захищає свободу і незалежність від традиційних фінансових і державних структур, що відповідає риториці Трампа, - зазначила Олена Сосєдка.

Вона зазначила, що платформа орієнтована на аудиторію, яка поділяє ідеологію Трампа, а також на тих, хто незадоволений наявними фінансовими системами. Олена Сосєдка не виключає, що платформу просуватиме Трамп як засіб боротьби з фінансовою та політичною елітою, що може привабити користувачів, зацікавлених в альтернативних формах економіки.

Ймовірно, "Defiant Ones" пропонуватиме свої власні токени, які можуть мати функції або переваги, що будуть недоступні на інших платформах. Трамп також може просувати використання певних криптовалют, які відповідають його політичним та економічним поглядам, що відрізнятиме платформу від нейтральних криптовалютних сервісів, - додала Олена Сосєдка.

Експерт припускає, що криптоплатформа Трампа планує запропонувати більш децентралізований підхід до управління та безпеки. "На відміну від централізованих платформ, таких як Coinbase, "Defiant Ones" прагнутиме надати користувачам більше контролю над своїми коштами і даними", - зазначила Олена Сосєдка.

На думку експерта в галузі фінансових технологій, оскільки нова криптоплатформа буде тісно пов'язана з політичною фігурою, вона може зіткнутися з підвищеною увагою з боку регуляторів, особливо в США. Це може призвести до унікальних викликів у сфері регулювання та правозастосування.

Через сильне політичне забарвлення "Defiant Ones" може зіткнутися з вищою волатильністю і непередбачуваністю, ніж традиційні криптовалютні біржі. Тісний зв'язок із Трампом може як привернути увагу його прихильників, так і посилити тиск з боку урядів і регуляторів, що може ускладнити роботу платформи, - додала експертка.

Олена Сосєдка зазначила, що заяви політиків такого рівня, як Трамп, завжди мають значний вплив на ринки. Не виключенням є і ринок криптовалют. Тому оголошення Трампа про створення криптоплатформи може як зміцнити довіру до криптовалют, так і викликати побоювання. Політична риторика може впливати на поведінку інвесторів і змінювати сприйняття криптовалют у суспільстві, що своєю чергою відбивається на ринкових трендах.

У разі позитивного сприйняття ринку, це може призвести до зростання цін на пов'язані активи, оскільки інвестори почнуть очікувати більш широкого прийняття криптовалюти серед широкої аудиторії. Однак, варто враховувати, що короткострокові коливання можуть бути викликані і спекулятивними настроями, що може призвести до підвищеної волатильності, - попередила Олена Сосєдка.

У довгостроковій перспективі, за її словами, успіх платформи може змінити розклад сил на ринку криптовалют.

Водночас, на думку Олени Сосєдки, поява криптоплатформи Трампа може підштовхнути інші країни, зокрема й Україну, до ухвалення додаткових законів, що регулюють криптовалютний ринок.

В Україні, наприклад, 2021 року було ухвалено Закон про віртуальні активи, який регулює обіг криптовалют і визначає їхній правовий статус. Якщо платформа Трампа стане значущим гравцем на світовому ринку, це може прискорити ухвалення додаткових законів і регулювання як у США, так і в інших країнах, які прагнуть адаптувати свої правові рамки до нових реалій, - вважає Олена Сосєдка.

Варто зазначити, що ціна однієї з найпопулярніших криптовалют Bitcoin уже перевищила позначку в 63 тисячі доларів за монету.

Нагадаємо

УНН розпочав серію публікацій, у якій розповідає про цифрові валюти та їхні можливості. Перший наш матеріал був присвячений технології, що лежить в основі криптовалют - блокчейну: "Крипта для чайників". Частина 1: що таке блокчейн і його "фішки", про які мало хто знає.

Другий матеріал - халвінгу біткоїна: "Крипта для чайників". Частина 2: що таке халвінг, і чому він викликає переполох на ринку криптовалют.

Третій матеріал: "Крипта для чайників". Частина 3: покрокова інструкція, як купити криптомонету.

Четвертий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності.

П'ятий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 5. Холодні та гарячі гаманці.

Шостий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 6. Безпека при використанні криптовалютних бірж і обмінників.