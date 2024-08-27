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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 08:59  •  27769 просмотра

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Елена Соседка прокомментировала возможное влияние криптоплатформы Трампа "Defiant Ones" на рынок. Эксперт отметила, что проект может вызвать волатильность и регуляторные вызовы в криптосфере.

Анонсированная кандидатом в президенты США Дональдом Трампом криптоплатформа "Defiant Ones" может в дальнейшем привести к ряду вызовов в регулировании криптосферы, а также волатильности на рынке. В то же время она может подтолкнуть другие страны, в том числе Украину, к принятию дополнительных законов, регулирующих рынок криптовалют. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

В отличие от других платформ, "Defiant Ones" тесно связана с политической фигурой - Дональдом Трампом. Это придает проекту не только экономическое, но и политическое значение. Платформа продвигается как инструмент, защищающий свободу и независимость от традиционных финансовых и государственных структур, что соответствует риторике Трампа,

- отметила Елена Соседка.

Она отметила, что платформа ориентирована на аудиторию, которая разделяет идеологию Трампа, а также на тех, кто недоволен существующими финансовыми системами. Елена Соседка не исключает, что платформа будет продвигаться Трампом как средство борьбы с финансовой и политической элитой, что может привлечь пользователей, заинтересованных в альтернативных формах экономики.

Вероятно, "Defiant Ones" будет предлагать свои собственные токены, которые могут иметь функции или преимущества, которые будут недоступны на других платформах. Трамп также может продвигать использование определенных криптовалют, которые соответствуют его политическим и экономическим взглядам, что будет отличать платформу от нейтральных криптовалютных сервисов,

- добавила Елена Соседка.

Эксперт предполагает, что криптоплатформа Трампа планирует предложить более децентрализованный подход к управлению и безопасности. "В отличие от централизованных платформ, таких как Coinbase, "Defiant Ones" будет стремиться предоставить пользователям больше контроля над своими средствами и данными", - отметила Елена Соседка.

По мнению эксперта в области финансовых технологий, поскольку новая криптоплатформа будет тесно связана с политической фигурой, она может столкнуться с повышенным вниманием со стороны регуляторов, особенно в США. Это может привести к уникальным вызовам в сфере регулирования и правоприменения.

Из-за сильной политической окраски "Defiant Ones" может столкнуться с более высокой волатильностью и непредсказуемостью, чем традиционные криптовалютные биржи. Тесная связь с Трампом может как привлечь внимание его сторонников, так и усилить давление со стороны правительств и регуляторов, что может усложнить работу платформы,

- добавила эксперт.

Елена Соседка отметила, что заявления политиков такого уровня, как Трамп, всегда имеют значительное влияние на рынки. Не исключением является и рынок криптовалют. Поэтому обьявление Трампа о создании криптоплатформы может как укрепить доверие к криптовалютам, так и вызвать опасения. Политическая риторика может влиять на поведение инвесторов и изменять восприятие криптовалют в обществе, что в свою очередь отражается на рыночных трендах.

В случае положительного восприятия рынка, это может привести к росту цен на связанные активы, так как инвесторы начнут ожидать более широкого принятия криптовалюты среди широкой аудитории. Однако, стоит учитывать, что краткосрочные колебания могут быть вызваны и спекулятивными настроениями, что может привести к повышенной волатильности,

- предупредила Елена Соседка.

В долгосрочной перспективе, по ее словам, успех платформы может изменить расклад сил на рынке криптовалют.

В то же время, по мнению Елены Соседки, появление криптоплатформы Трампа может подтолкнуть другие страны, в том числе Украину, к принятию дополнительных законов, регулирующих криптовалютный рынок.

В Украине, например, в 2021 году был принят Закон о виртуальных активах, который регулирует оборот криптовалют и определяет их правовой статус. Если платформа Трампа станет значимым игроком на мировом рынке, это может ускорить принятие дополнительных законов и регулирование как в США, так и в других странах, стремящихся адаптировать свои правовые рамки к новым реалиям,

- считает Елена Соседка.

Стоит отметить, что цена одной из самых популярных криптовалют Bitcoin уже превысила отметку в 63 тысячи долларов за монету

Напомним

УНН начал серию публикаций, в которой рассказывает о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалют - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает

Второй материал - халвингу биткоина: "Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал: "Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.

Четвертый материал: "Крипта для чайников". Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия.

Пятый материал: "Крипта для чайников". Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Шестой материал: "Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников". 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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