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Coinbase покупает Deribit за $2,9 млрд для доминирования на рынке криптоопционов

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Coinbase объявила о приобретении Deribit за $2,9 млрд, чтобы расширить базу крипто-опционов. Сделка сделает Coinbase крупнейшей платформой крипто-деривативов.

Coinbase покупает Deribit за $2,9 млрд для доминирования на рынке криптоопционов

Приобретение делает Coinbase крупнейшей платформой крипто-деривативов, а также свидетельствует о стремлении крипто-фирм расширить свою базу институциональных инвесторов.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Coinbase, крупнейшая публичная биржа криптовалют, в минувшие сутки объявила о приобретении биржи деривативов Deribit в рамках соглашения на сумму 2,9 миллиарда долларов для расширения на рынки криптоопционов.

По словам аналитиков, соглашение знаменует собой начало нового цикла консолидации в индустрии криптовалютной торговли.

Кроме того, этот шаг подчеркивает стремление криптовалютных компаний расширить свою базу институциональных инвесторов, а также обслуживать розничных трейдеров.

Deribit контролирует 85% мирового рынка криптовалютных опционов и сообщил об объеме торгов в 1,2 триллиона долларов в прошлом году. Соглашение предусматривает 700 миллионов долларов наличными и 11 миллионов акций обыкновенных акций класса А Coinbase, говорится в заметке компании в блоге.

После соглашения приобретения в отношении Deribit, Coinbase станет крупнейшей в мире платформой крипто-деривативов по количеству открытых позиций и активности опционов.

Coinbase предоставит больше деталей в своем отчете о прибылях за первый квартал в четверг. В настоящее время одобрение соглашения регуляторными органами все еще ожидается.

Дополнение

Акции Coinbase, которые потеряли почти 21% своей стоимости в 2025 году, выросли на 5,7%. Компания уже позволяет своим клиентам из США и других стран торговать фьючерсными контрактами на криптовалюту.

Напомним

Биткоин продолжает расти, приближаясь к отметке в 100 000 долларов, на фоне надежд на деэскалацию таможенной программы США. Аналитики считают, что этот уровень станет значительным препятствием.

Капитал семьи Трампа увеличился на $2,9 млрд благодаря криптоинвестициям - СМИ03.05.25, 10:56 • 4521 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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