Біткоїн відновився до 109 500 тисяч доларів після корекції з рекордного рівня
Київ • УНН
Криптовалюта відновилася після корекції до досягнувши 109 тис. 457,9 дол. через фіксацію прибутку. Сприятливі регуляторні новини в США та Гонконгу також позитивно вплинули на ринок.
Станом на ранок понеділка, 26 травня, вартість біткоїна зросла на 1,2%, досягнувши 109 тис. 457,9 дол. Про це повідомляє УНН, з посиланням на Investing.
Деталі
Після досягнення рекордного максимуму майже 112 тис. дол. у четвер, криптовалюта зазнала корекції до 107 тис. дол. у п’ятницю через фіксацію прибутку інвесторами та великі транзакції так званих "китів".
Аналітики IG зазначили що "мінімальний опір на попередньому рекордному рівні у 109 тис. 576 дол. свідчить про надзвичайно сильний висхідний імпульс". Вони також додали, що обсяг фіксації прибутку був майже удвічі меншим порівняно з тим, коли біткоїн вперше досяг 100 тис. дол. у грудні, що вказує на стійку впевненість інвесторів.
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Позитивний вплив на ринок криптовалют мають сприятливі регуляторні новини. У США Сенат просунув законопроєкт GENIUS, спрямований на створення національної інноваційної системи для стейблкоїнів. Тим часом, 21 травня Гонконг ухвалив закон, який вводить ліцензування для емітентів стейблкоїнів, прив’язаних до фіатних валют.
Нагадаємо
Раніше цього місяця біткоїн досяг нового історичного максимуму, перевищивши 111 тис. дол, на тлі оптимізму щодо регуляторних змін у США та зростаючого інтересу з боку інституційних інвесторів. Зокрема, компанія BlackRock збільшила свої інвестиції в біткоїн, що свідчить про зростаючу довіру до криптовалютного ринку.