Біткоїн досяг історичного максимуму в $111 000

Біткоїн (BTC) вперше перевищив $111 000, досягнувши рекордного максимуму, при цьому трейдери все більш оптимістично оцінюють перспективи оригінальної криптовалюти на тлі інституційного попиту, що росте, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Біткоїн виріс на 3,3% у четвер, досягнувши рекордного значення в $111 878, згідно з даними, зібраними Bloomberg. Менші токени також подорожчали, причому Ether, що займає друге місце, піднявся приблизно на 5,5%.

Хвиля оптимізму підтримує біткоїн після того, як просування ключового законопроекту про стейблкоїни в Сенаті США підігріло надії на більшу ясність щодо регулювання для компаній, які займаються цифровими активами, при президенті Дональді Трампі, який відкрито прихильник криптовалюти. Зростання попиту з боку Strategy Майкла Сейлора, яка накопичила понад 50 мільярдів доларів біткоїнів, і список власників токенів, що росте, є ще однією рушійною силою зростання.

"Це був повільний рух до нових історичних максимумів", - сказав Джошуа Лім, глобальний керівник ринків у FalconX Ltd.

Остання віха біткоїну настала, коли Трамп готується зустрітися з найбільшими власниками свого мемкоїна на вечері у своєму гольф-клубі недалеко від Вашингтона в четвер.

Біткоїн оновив історичний максимум, піднявшись вище 109 тис. доларів