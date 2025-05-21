Біткоїн оновив історичний максимум, піднявшись вище 109 тис. доларів

Біткойн у середу піднявся до нового історичного максимуму, побивши свій січневий рекорд. Фахівці ринку припускають, що для процвітання ризикових активів відкрилося тримісячне вікно, оскільки між США та Китаєм узгоджується ширша угода, передає УНН з посиланням на CNBC.

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Згідно з даними Coin Metrics, ціна флагманської криптовалюти востаннє була вищою на 2% і становила $108 955,10. Раніше вона піднялася до $109 500.

"Новий максимум біткойна був створений низкою сприятливих інгредієнтів у макроекономічному котлі, а саме: м’якшими показниками інфляції в США, деескалацією торговельної війни між США та Китаєм та зниженням рейтингу суверенного боргу США агентством Moody’s, що привернуло увагу до альтернативних засобів збереження вартості, таких як біткойн", – сказав співзасновник криптобіржі Nexo Антоні Тренчев.

Ціна біткойна стабільно зростала у травні, з початку місяця - на 16%. Сукупний приплив коштів до ETF, що відстежують ціну біткойна, минулого тижня перевищив 40 мільярдів доларів, а у травні спостерігався лише два дні відтоку.

Дані блокчейну також показують зниження тиску продавців, про що свідчить приплив біткойнів на біржі, та збільшення ліквідності на криптовалютному ринку, виміряне новими рекордами кількості стейблкоїнів Tether у USDT.

За словами керівника відділу приватних клієнтів та сімейних офісів Swan Bitcoin Стівена Любки, інвестори очікували, що майбутні каталізатори, включаючи дії уряду та прогрес у регуляторній сфері, а також корпоративні казначейські інвестиції, призведуть до зростання цін на біткойн. На думку фахівця, враховуючи поточні ринкові умови, зараз найкращий момент для біткойна за останні вісім років зі співвідношенням ризику та винагороди, додав він.

Нагадаємо

Раніше цього тижня Сенат проголосував за просування законодавства , яке створить першу в США регуляторну базу для стейблкоїнів, ключового сектора криптовалютного ринку. Президент Дональд Трамп заявив, що хоче бачити регулювання криптовалют на своєму столі та готовим до підписання до серпня, до того, як Конгрес піде на перерву.

Також цього місяця Coinbase приєдналася до бенчмарк-індексу S&P 500, який Волл-стріт назвала переломним моментом для криптоіндустрії.