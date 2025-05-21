Біткоїн оновив історичний максимум, піднявшись вище 109 тис. доларів

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
Ексклюзив
11:37 • 25004 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 69051 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 72866 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 82626 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 188071 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 95686 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 130640 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 271290 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 88369 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 233410 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
34%
747мм
Популярнi новини

Дрони атакували російські підприємства ВПК вночі: деталі

21 травня, 06:43 • 83904 перегляди

"Самі розбирайтеся": NYT з'ясувала, що Трамп сказав Зеленському після дзвінка путіну

21 травня, 07:01 • 142145 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 123287 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 85446 перегляди

Масштабна пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ: рятувальники показали кадри з ліквідації

11:46 • 53490 перегляди
Публікації

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

14:12 • 22169 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 188073 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 179888 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 271290 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 233412 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Денис Шмигаль

Марк Рютте

Дональд Трамп-молодший.

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Сполучене Королівство

Китай

Реклама
УНН Lite

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 85804 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 123618 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 159081 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 120889 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 113489 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

Футбол

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Біткоїн оновив історичний максимум, піднявшись вище 109 тис. доларів

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Ціна біткойна зросла до $109 500, побивши січневий рекорд. Експерти пов'язують це зі сприятливими макроекономічними умовами та очікуваннями позитивних регуляторних змін.

Біткоїн оновив історичний максимум, піднявшись вище 109 тис. доларів

Біткойн у середу піднявся до нового історичного максимуму, побивши свій січневий рекорд. Фахівці ринку припускають, що для процвітання ризикових активів відкрилося тримісячне вікно, оскільки між США та Китаєм узгоджується ширша угода, передає УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

Згідно з даними Coin Metrics, ціна флагманської криптовалюти востаннє була вищою на 2% і становила $108 955,10. Раніше вона піднялася до $109 500.

"Новий максимум біткойна був створений низкою сприятливих інгредієнтів у макроекономічному котлі, а саме: м’якшими показниками інфляції в США, деескалацією торговельної війни між США та Китаєм та зниженням рейтингу суверенного боргу США агентством Moody’s, що привернуло увагу до альтернативних засобів збереження вартості, таких як біткойн", – сказав співзасновник криптобіржі Nexo Антоні Тренчев.

Ціна біткойна стабільно зростала у травні, з початку місяця - на 16%. Сукупний приплив коштів до ETF, що відстежують ціну біткойна, минулого тижня перевищив 40 мільярдів доларів, а у травні спостерігався лише два дні відтоку.

Дані блокчейну також показують зниження тиску продавців, про що свідчить приплив біткойнів на біржі, та збільшення ліквідності на криптовалютному ринку, виміряне новими рекордами кількості стейблкоїнів Tether у USDT.

За словами керівника відділу приватних клієнтів та сімейних офісів Swan Bitcoin Стівена Любки, інвестори очікували, що майбутні каталізатори, включаючи дії уряду та прогрес у регуляторній сфері, а також корпоративні казначейські інвестиції, призведуть до зростання цін на біткойн. На думку фахівця, враховуючи поточні ринкові умови, зараз найкращий момент для біткойна за останні вісім років зі співвідношенням ризику та винагороди, додав він.

Нагадаємо

Раніше цього тижня Сенат проголосував за просування законодавства , яке створить першу в США регуляторну базу для стейблкоїнів, ключового сектора криптовалютного ринку. Президент Дональд Трамп заявив, що хоче бачити регулювання криптовалют на своєму столі та готовим до підписання до серпня, до того, як Конгрес піде на перерву.

Також цього місяця Coinbase приєдналася до бенчмарк-індексу S&P 500, який Волл-стріт назвала переломним моментом для криптоіндустрії.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ЕкономікаФінанси
Brent
$65.08
Bitcoin
$108,992.40
S&P 500
$5,930.33
Tesla
$345.21
Газ TTF
$36.71
Золото
$3,313.89
Ethereum
$2,568.46