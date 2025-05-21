Биткоин обновил исторический максимум, поднявшись выше 109 тыс. долларов

Биткойн в среду поднялся до нового исторического максимума, побив свой январский рекорд. Специалисты рынка предполагают, что для процветания рисковых активов открылось трехмесячное окно, поскольку между США и Китаем согласовывается более широкое соглашение, передает УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Согласно данным Coin Metrics, цена флагманской криптовалюты в последний раз была выше на 2% и составляла $108 955,10. Ранее она поднялась до $109 500.

"Новый максимум биткойна был создан рядом благоприятных ингредиентов в макроэкономическом котле, а именно: более мягкими показателями инфляции в США, деэскалацией торговой войны между США и Китаем и снижением рейтинга суверенного долга США агентством Moody’s, что привлекло внимание к альтернативным средствам сохранения стоимости, таким как биткойн", – сказал соучредитель криптобиржи Nexo Антони Тренчев.

Цена биткойна стабильно росла в мае, с начала месяца - на 16%. Совокупный приток средств в ETF, отслеживающие цену биткойна, на прошлой неделе превысил 40 миллиардов долларов, а в мае наблюдался только два дня оттока.

Данные блокчейна также показывают снижение давления продавцов, о чем свидетельствует приток биткойнов на бирже, и увеличение ликвидности на криптовалютном рынке, измеренное новыми рекордами количества стейблкоинов Tether в USDT.

По словам руководителя отдела частных клиентов и семейных офисов Swan Bitcoin Стивена Любки, инвесторы ожидали, что будущие катализаторы, включая действия правительства и прогресс в регуляторной сфере, а также корпоративные казначейские инвестиции, приведут к росту цен на биткойн. По мнению специалиста, учитывая текущие рыночные условия, сейчас лучший момент для биткойна за последние восемь лет с соотношением риска и вознаграждения, добавил он.

Напомним

Ранее на этой неделе Сенат проголосовал за продвижение законодательства, которое создаст первую в США регуляторную базу для стейблкоинов, ключевого сектора криптовалютного рынка. Президент Дональд Трамп заявил, что хочет видеть регулирование криптовалют на своем столе и готовым к подписанию до августа, до того, как Конгресс уйдет на перерыв.

Также в этом месяце Coinbase присоединилась к бенчмарк-индексу S&P 500, который Уолл-стрит назвала переломным моментом для криптоиндустрии.