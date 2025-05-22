Биткоин достиг исторического максимума в $111 000

Биткоин (BTC) впервые превысил $111 000, достигнув рекордного максимума, при этом трейдеры все более оптимистично оценивают перспективы оригинальной криптовалюты на фоне растущего институционального спроса, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Биткоин вырос на 3,3% в четверг, достигнув рекордного значения в $111 878, согласно данным, собранным Bloomberg. Меньшие токены также подорожали, причем Ether, занимающий второе место, поднялся примерно на 5,5%.

Волна оптимизма поддерживает биткоин после того, как продвижение ключевого законопроекта о стейблкоинах в Сенате США подогрело надежды на большую ясность в отношении регулирования для компаний, занимающихся цифровыми активами, при президенте Дональде Трампе, который открыто является сторонником криптовалюты. Растущий спрос со стороны Strategy Майкла Сейлора, которая накопила более 50 миллиардов долларов биткоинов, и список владельцев токенов, который растет, является еще одной движущей силой роста.

"Это было медленное движение к новым историческим максимумам", - сказал Джошуа Лим, глобальный руководитель рынков в FalconX Ltd.

Последняя веха биткоина наступила, когда Трамп готовится встретиться с крупнейшими владельцами своего мемкоина на ужине в своем гольф-клубе недалеко от Вашингтона в четверг.

Биткоин обновил исторический максимум, поднявшись выше 109 тыс. долларов