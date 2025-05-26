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Биткоин восстановился до 109 500 тысяч долларов после коррекции с рекордного уровня

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Криптовалюта восстановилась после коррекции, достигнув 109 тыс. 457,9 долл. из-за фиксации прибыли. Благоприятные регуляторные новости в США и Гонконге также положительно повлияли на рынок.

Биткоин восстановился до 109 500 тысяч долларов после коррекции с рекордного уровня

По состоянию на утро понедельника, 26 мая, стоимость биткоина выросла на 1,2%, достигнув 109 тыс. 457,9 долл. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на Investing.

Детали

После достижения рекордного максимума почти 112 тыс. долл. в четверг, криптовалюта подверглась коррекции до 107 тыс. долл. в пятницу из-за фиксации прибыли инвесторами и крупных транзакций так называемых "китов".

Аналитики IG отметили, что "минимальное сопротивление на предыдущем рекордном уровне в 109 тыс. 576 долл. свидетельствует об очень сильном восходящем импульсе". Они также добавили, что объем фиксации прибыли был почти вдвое меньше по сравнению с тем, когда биткоин впервые достиг 100 тыс. долл. в декабре, что указывает на устойчивую уверенность инвесторов.

Дополнительно

Положительное влияние на рынок криптовалют оказывают благоприятные регуляторные новости. В США Сенат продвинул законопроект GENIUS, направленный на создание национальной инновационной системы для стейблкоинов. Тем временем, 21 мая Гонконг принял закон, вводящий лицензирование для эмитентов стейблкоинов, привязанных к фиатным валютам.

Напомним

Ранее в этом месяце биткоин достиг нового исторического максимума, превысив 111 тыс. долл, на фоне оптимизма относительно регуляторных изменений в США и растущего интереса со стороны институциональных инвесторов. В частности, компания BlackRock увеличила свои инвестиции в биткоин, что свидетельствует о растущем доверии к криптовалютному рынку.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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