18:05 • 2792 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 5746 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 9920 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 12516 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 14312 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 16015 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 29228 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15456 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16011 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 18475 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Зеленський обговорив у Давосі відновлення України та гарантії безпеки з міжнародними інвесторами та бізнесом

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Президент Зеленський провів у Давосі засідання щодо відновлення України, обговоривши шляхи подолання викликів в енергетиці та збільшення інвестицій. Він наголосив на важливості гарантій безпеки для інвестицій та бізнесу.

Зеленський обговорив у Давосі відновлення України та гарантії безпеки з міжнародними інвесторами та бізнесом

Президент України Володимир Зеленський у Давосі провів панельну зустріч з міжнародними інвесторами, представниками бізнесу та фінансових інституцій, обговоривши відновлення України після війни, посилення енергетичної безпеки та залучення інвестицій за умови надійних гарантій безпеки. Про це гарант повідомив у Telegram, пише УНН.

Дякуємо за увагу до України та підтримку. Зараз це особливо важливо – коли такі російські удари і людей, і міста хочуть знищити холодом. Усе має зараз працювати на стійкість України та силу наших людей в Україні. Треба бути реалістами і втілювати зараз конкретні речі, які люди можуть відчути. Будемо плідно працювати з усіма, хто з Україною

- написав Зеленський.

Як повідомляється на сайті президента України, одна з головних тем обговорення – шляхи допомоги для подолання викликів в енергетичному секторі, спричинених російськими обстрілами. Також під час зустрічі йшлося про збільшення інвестицій у проєкти в Україні після досягнення достойного миру. Зеленський переконаний: це стане можливим, щойно Україна отримає надійні гарантії безпеки.

Щодо гарантій безпеки для наших людей: це дуже важливо. Але це також для інвестицій та для бізнесу. Це для всіх. І це добре. І зараз ми перебуваємо в тому моменті, коли ми розуміємо, європейці розуміють і американці розуміють, що всім нам потрібні гарантії безпеки, перш за все від Америки, а потім від Європи. Я сподіваюся, що ми зможемо завершити пакет реконструкції, пакет процвітання, над яким зараз працюють наші команди

- сказав Президент.

Крім того, обговорили роботу бізнесу в Україні в умовах повномасштабної війни. Глава держави зазначив, що попри війну вітчизняний бізнес працює та розвивається, і головне – втілює сучасні технології та інновації.

У зустрічі взяли участь єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, президент Світового банку Аджай Банга, адміністратор Програми розвитку ООН Александр Де Кроо, голова і генеральний директор компанії BlackRock Ларрі Фінк, а також засновники та керівники компаній: Fortescue (Австралія), Vestas (Данія), Schneider Electric (Франція), Siemens Energy (Німеччина), TenneT (Нідерланди), Equinor (Норвегія), Sonae (Португалія), Vattenfall (Швеція), ABB (Швейцарія), Koç Holding (Туреччина), Bank of America (Велика Британія), Arup Group (Велика Британія), Henry Schein (США), AES (США), Bunge Global (США), Citi (США), Goldman Sachs.

Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії: обговорили мир та санкції проти рф22.01.26, 20:21 • 518 переглядiв

Ольга Розгон

