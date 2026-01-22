Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії: обговорили мир та санкції проти рф

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:05 • 2262 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 4872 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 9218 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 12153 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 14048 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 15876 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 29005 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15387 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 15947 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 18363 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі22 січня, 09:30 • 7204 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 20518 перегляди
В Україну надійшло понад 50 тонн гуманітарної допомоги для енергосистеми з шести країн - Шмигаль12:48 • 3778 перегляди
"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп назвав переговори із Зеленським "хорошими" та анонсував зустріч з путіним13:45 • 5816 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 11688 перегляди
Публікації
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом16:50 • 3826 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 11776 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 29003 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 20602 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 75431 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Марк Рютте
Блогери
Актуальні місця
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Європа
Реклама
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка17:56 • 802 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 25473 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 22378 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 25378 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 65985 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Tesla Model Y
NASAMS

Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії: обговорили мир та санкції проти рф

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Швейцарії Гі Пармеленом у Давосі. Вони обговорили дипломатичну роботу для досягнення миру та посилення санкцій проти росії, а також можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України.

Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії: обговорили мир та санкції проти рф

У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із Президентом Швейцарії Гі Пармеленом. Обговорили дипломатичну роботу, спрямовану на досягнення достойного миру, та важливість посилення санкцій проти росії, а також можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Зеленський привітав Гі Пармелена з обранням на посаду та подякував Швейцарії за незмінну підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії. 

Президенти обговорили дипломатичну роботу, спрямовану на досягнення достойного миру, та важливість посилення санкцій проти росії. Україна цінує санкційну політику Швейцарії і розраховує на важливі рішення й надалі 

- йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський розповів про ситуацію в Україні на тлі постійних російських ударів по енергетичних об’єктах під час цієї холодної зими та цілодобову роботу ремонтних бригад, енергетиків для відновлення електро-, тепло- й водопостачання в українських містах і громадах.

Президент поінформував про потреби для підтримки енергетичного сектору та зміцнення ППО. Лідери обговорили можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України 

- йдеться у повідомленні.

Дефіцит ППО не дозволяє у повному обсязі захистити критичну інфраструктуру: Сирський на засіданні Ради Україна - НАТО22.01.26, 17:10 • 1810 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Морози в Україні
Санкції
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Швейцарія
Володимир Зеленський
Україна