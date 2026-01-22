Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії: обговорили мир та санкції проти рф

У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із Президентом Швейцарії Гі Пармеленом. Обговорили дипломатичну роботу, спрямовану на досягнення достойного миру, та важливість посилення санкцій проти росії, а також можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Зеленський привітав Гі Пармелена з обранням на посаду та подякував Швейцарії за незмінну підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії.

Президенти обговорили дипломатичну роботу, спрямовану на досягнення достойного миру, та важливість посилення санкцій проти росії. Україна цінує санкційну політику Швейцарії і розраховує на важливі рішення й надалі - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський розповів про ситуацію в Україні на тлі постійних російських ударів по енергетичних об’єктах під час цієї холодної зими та цілодобову роботу ремонтних бригад, енергетиків для відновлення електро-, тепло- й водопостачання в українських містах і громадах.

Президент поінформував про потреби для підтримки енергетичного сектору та зміцнення ППО. Лідери обговорили можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України - йдеться у повідомленні.

