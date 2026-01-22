Дефіцит ППО не дозволяє у повному обсязі захистити критичну інфраструктуру: Сирський на засіданні Ради Україна - НАТО
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні Ради Україна–НАТО повідомив про складну ситуацію на фронті та розповів про конкретні потреби Сил оборони. Він наголосив на значному дефіциті засобів ППО.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна–НАТО на рівні головнокомандувачів у форматі відеоконференцзв’язку. Обговорили оперативну обстановку на фронті, яка залишається складною, а також конкретний перелік потреб Сил оборони, передає УНН.
Деталі
Сирський розповів колегам по Альянсу "про оперативну обстановку на фронті, яка залишається складною".
Незважаючи на мирні ініціативи та всі зусилля партнерів, москва не відмовляється від продовження агресивної війни та досягнення своєї головної стратегічної мети – знищення української державності. Для продовження війни проти України росія застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю більш ніж 715 тис. осіб. Також росія не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах нашої економіки, насамперед – по енергетичному сектору, намагаючись вплинути на українців у тилу мороком і холодом
Сирський також поінформував колег із країн НАТО про те, що найбільш критичною для України є потреба у зміцненні повітряного щита.
Значний дефіцит у засобах ППО не дозволяє нам у повному обсязі захистити цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури. Ознайомив учасників засідання із конкретним переліком потреб Сил оборони
Головнокомандувач наголосив, що "Збройні Сили України цінують всі інструменти співробітництва з Північноатлантичним альянсом, які доступні на сьогодні. Колеги із країн НАТО висловили готовність і надалі підтримувати Україну".
Наголосив на тому, що нашим першочерговим завданням має залишатися створення умов для справедливого миру шляхом зміцнення наших військових спроможностей. Користуючись нагодою, запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України цього року
