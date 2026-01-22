Дефіцит ППО не дозволяє у повному обсязі захистити критичну інфраструктуру: Сирський на засіданні Ради Україна - НАТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна–НАТО на рівні головнокомандувачів у форматі відеоконференцзв’язку. Обговорили оперативну обстановку на фронті, яка залишається складною, а також конкретний перелік потреб Сил оборони, передає УНН.

Сирський розповів колегам по Альянсу "про оперативну обстановку на фронті, яка залишається складною".

Незважаючи на мирні ініціативи та всі зусилля партнерів, москва не відмовляється від продовження агресивної війни та досягнення своєї головної стратегічної мети – знищення української державності. Для продовження війни проти України росія застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю більш ніж 715 тис. осіб. Також росія не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах нашої економіки, насамперед – по енергетичному сектору, намагаючись вплинути на українців у тилу мороком і холодом