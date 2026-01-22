Дефіцит ППО не дозволяє у повному обсязі захистити критичну інфраструктуру: Сирський на засіданні Ради Україна - НАТО

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:44 • 1240 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 4178 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 10422 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 21647 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 13040 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 14494 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 17039 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 21520 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 27924 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 42022 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Гроші перемагають страх: нові грецькі танкери приєдналися до експорту нафти з рфPhoto22 січня, 05:15 • 5884 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 34298 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 21406 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 19003 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 14207 перегляди
Публікації
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 1698 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 21647 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 14305 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 70539 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 62218 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Кривий Ріг
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 23873 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 20962 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 21903 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 63921 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 40190 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
FIFA (серія відеоігор)

Дефіцит ППО не дозволяє у повному обсязі захистити критичну інфраструктуру: Сирський на засіданні Ради Україна - НАТО

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні Ради Україна–НАТО повідомив про складну ситуацію на фронті та розповів про конкретні потреби Сил оборони. Він наголосив на значному дефіциті засобів ППО.

Дефіцит ППО не дозволяє у повному обсязі захистити критичну інфраструктуру: Сирський на засіданні Ради Україна - НАТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна–НАТО на рівні головнокомандувачів у форматі відеоконференцзв’язку. Обговорили оперативну обстановку на фронті, яка залишається складною, а також конкретний перелік потреб Сил оборони, передає УНН.

Деталі

Сирський розповів колегам по Альянсу "про оперативну обстановку на фронті, яка залишається складною".

Незважаючи на мирні ініціативи та всі зусилля партнерів, москва не відмовляється від продовження агресивної війни та досягнення своєї головної стратегічної мети – знищення української державності. Для продовження війни проти України росія застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю більш ніж 715 тис. осіб. Також росія не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах нашої економіки, насамперед – по енергетичному сектору, намагаючись вплинути на українців у тилу мороком і холодом 

- зазначив Головнокомандувач.

Сирський також поінформував колег із країн НАТО про те, що найбільш критичною для України є потреба у зміцненні повітряного щита.

Значний дефіцит у засобах ППО не дозволяє нам у повному обсязі захистити цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури.  Ознайомив учасників засідання із конкретним переліком потреб Сил оборони 

- додав він.

Головнокомандувач наголосив, що "Збройні Сили України цінують всі інструменти співробітництва з Північноатлантичним альянсом, які доступні на сьогодні. Колеги із країн НАТО висловили готовність і надалі підтримувати Україну".

Наголосив на тому, що нашим першочерговим завданням має залишатися створення умов для справедливого миру шляхом зміцнення наших військових спроможностей. Користуючись нагодою, запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України цього року 

- резюмував Сирський.

Якби Україна була в НАТО, то російські кораблі тонули б біля берегів Гренландії - Зеленський22.01.26, 16:58 • 446 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Опалення
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
НАТО
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна