Дефицит ПВО не позволяет в полном объеме защитить критическую инфраструктуру: Сырский на заседании Совета Украина - НАТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании Совета Украина–НАТО на уровне главнокомандующих в формате видеоконференцсвязи. Обсудили оперативную обстановку на фронте, которая остается сложной, а также конкретный перечень потребностей Сил обороны, передает УНН.

Сырский рассказал коллегам по Альянсу "об оперативной обстановке на фронте, которая остается сложной".

Несмотря на мирные инициативы и все усилия партнеров, москва не отказывается от продолжения агрессивной войны и достижения своей главной стратегической цели – уничтожения украинской государственности. Для продолжения войны против Украины россия применяет объединенную группировку войск общей численностью более 715 тыс. человек. Также россия не прекращает наносить ракетно-авиационные удары по критическим объектам нашей экономики, прежде всего – по энергетическому сектору, пытаясь повлиять на украинцев в тылу мраком и холодом