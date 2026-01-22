Дефицит ПВО не позволяет в полном объеме защитить критическую инфраструктуру: Сырский на заседании Совета Украина - НАТО
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании Совета Украина–НАТО сообщил о сложной ситуации на фронте и рассказал о конкретных потребностях Сил обороны. Он отметил значительный дефицит средств ПВО.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании Совета Украина–НАТО на уровне главнокомандующих в формате видеоконференцсвязи. Обсудили оперативную обстановку на фронте, которая остается сложной, а также конкретный перечень потребностей Сил обороны, передает УНН.
Детали
Сырский рассказал коллегам по Альянсу "об оперативной обстановке на фронте, которая остается сложной".
Несмотря на мирные инициативы и все усилия партнеров, москва не отказывается от продолжения агрессивной войны и достижения своей главной стратегической цели – уничтожения украинской государственности. Для продолжения войны против Украины россия применяет объединенную группировку войск общей численностью более 715 тыс. человек. Также россия не прекращает наносить ракетно-авиационные удары по критическим объектам нашей экономики, прежде всего – по энергетическому сектору, пытаясь повлиять на украинцев в тылу мраком и холодом
Сырский также проинформировал коллег из стран НАТО о том, что наиболее критической для Украины является потребность в укреплении воздушного щита.
Значительный дефицит в средствах ПВО не позволяет нам в полном объеме защитить гражданское население и объекты критической инфраструктуры. Ознакомил участников заседания с конкретным перечнем потребностей Сил обороны
Главнокомандующий подчеркнул, что "Вооруженные Силы Украины ценят все инструменты сотрудничества с Североатлантическим альянсом, которые доступны на сегодня. Коллеги из стран НАТО выразили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину".
Подчеркнул, что нашей первоочередной задачей должно оставаться создание условий для справедливого мира путем укрепления наших военных возможностей. Пользуясь случаем, пригласил Военный комитет НАТО совершить визит в Украину в этом году
