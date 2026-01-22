Если бы Украина была в НАТО, то российские корабли тонули бы у берегов Гренландии - Зеленский

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:44 • 736 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 3238 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 9918 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 20848 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 12657 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 14259 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 16861 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 21406 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 27850 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41962 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 январяPhoto22 января, 05:06 • 19773 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников22 января, 05:36 • 33971 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ22 января, 05:49 • 21088 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto22 января, 06:26 • 18672 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 13802 просмотра
публикации
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 1060 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29 • 20865 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 13839 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 70161 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 61883 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Кривой Рог
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 23716 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 20818 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 21726 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 63657 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 40055 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс
FIFA (серия видеоигр)

Если бы Украина была в НАТО, то российские корабли тонули бы у берегов Гренландии - Зеленский

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина могла бы помочь с российской угрозой Гренландии, потопив корабли РФ, если бы была членом НАТО. Он подчеркнул, что Украина имеет опыт и оружие для этого.

Если бы Украина была в НАТО, то российские корабли тонули бы у берегов Гренландии - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина была в НАТО, то могла бы помочь с угрозой россии в отношении Гренландии, добавив, что корабли рф тонули бы так же, как и в Крыму. Об этом Зеленский сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.

Подробности

Если вы посылаете 30 или 40 солдат в Гренландию… для чего это? Какое сообщение это посылает? Какое это сообщение путину? Китаю? Еще важнее, какое сообщение это посылает Дании? Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от россии и Китая, и разворачиваете эти базы, либо вы рискуете, что вас не будут воспринимать всерьез, потому что 30 или 40 солдат ничего не защитят

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина знает, что делать в таком случае.

Если российские боевые корабли свободно ходят вокруг Гренландии, то Украина может помочь. У нас есть экспертиза и оружие, чтобы убедиться, что ни одного из этих кораблей не останется. Они могут утонуть у Гренландии точно так же, как тонут у Крыма. Нет проблем. У нас есть инструменты и есть люди, если бы нас попросили, если бы Украина была в НАТО, но мы не в НАТО. Мы бы решили эту проблему с российскими судами

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в прошлом году он подчеркивал, что Европа должна знать, как себя защитить, однако до сих пор ничего не изменилось.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Гренландия
Давос
НАТО
Дания
Европа
Крым
Китай
Владимир Зеленский
Украина