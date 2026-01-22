Если бы Украина была в НАТО, то российские корабли тонули бы у берегов Гренландии - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина была в НАТО, то могла бы помочь с угрозой россии в отношении Гренландии, добавив, что корабли рф тонули бы так же, как и в Крыму. Об этом Зеленский сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.

Подробности

Если вы посылаете 30 или 40 солдат в Гренландию… для чего это? Какое сообщение это посылает? Какое это сообщение путину? Китаю? Еще важнее, какое сообщение это посылает Дании? Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от россии и Китая, и разворачиваете эти базы, либо вы рискуете, что вас не будут воспринимать всерьез, потому что 30 или 40 солдат ничего не защитят - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина знает, что делать в таком случае.

Если российские боевые корабли свободно ходят вокруг Гренландии, то Украина может помочь. У нас есть экспертиза и оружие, чтобы убедиться, что ни одного из этих кораблей не останется. Они могут утонуть у Гренландии точно так же, как тонут у Крыма. Нет проблем. У нас есть инструменты и есть люди, если бы нас попросили, если бы Украина была в НАТО, но мы не в НАТО. Мы бы решили эту проблему с российскими судами - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в прошлом году он подчеркивал, что Европа должна знать, как себя защитить, однако до сих пор ничего не изменилось.