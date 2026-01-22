Якби Україна була в НАТО, то російські кораблі тонули б біля берегів Гренландії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби Україна була в НАТО, то могла б допомогти з загрозою росії щодо Гренландії, додавши, що кораблі рф тонули б так само, як і у Криму. Про це Зеленський сказав під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передає УНН.

Деталі

Якщо ви посилаєте 30, або 40 солдатів до Гренландії… для чого це? Який меседж це надсилає? Який це меседж путіну? Китаю? Навіть важливіше, який меседж це посилає Данії? Ви або говорите, що європейські бази захистять регіон від росії та Китаю, і розгортаєте ці бази, або ви ризикуєте, що вас не сприйматимуть серйозно, бо 30, чи 40 солдат нічого не захистять - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна знає, що робити у такому випадку.

Якщо російські бойові кораблі ходять вільно навколо Гренландії, то Україна може допомогти. У нас є експертиза, і зброя, щоб впевнитися, що жодного з цим кораблів не залишиться. Вони можуть потонути біля Гренландії точно так, як тонуть біля Криму. Немає проблем. У нас є інструменти, і є люди, якби нас попросили, якби Україна була в НАТО, але ми не в НАТО. Ми б вирішили цю проблему з російськими суднами - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що торік він наголошував, що Європа повинна знати, як себе захистити, проте досі нічого не змінилося.