Зеленский встретился с президентом Швейцарии: обсудили мир и санкции против рф
Киев • УНН
В Давосе Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с Президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Обсудили дипломатическую работу, направленную на достижение достойного мира, и важность усиления санкций против россии, а также возможность дополнительного вклада Швейцарии в Фонд энергетической поддержки Украины, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Зеленский поздравил Ги Пармелена с избранием на должность и поблагодарил Швейцарию за неизменную поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии.
Президенты обсудили дипломатическую работу, направленную на достижение достойного мира, и важность усиления санкций против России. Украина ценит санкционную политику Швейцарии и рассчитывает на важные решения и в дальнейшем
Кроме того, Зеленский рассказал о ситуации в Украине на фоне постоянных российских ударов по энергетическим объектам во время этой холодной зимы и круглосуточной работе ремонтных бригад, энергетиков для восстановления электро-, тепло- и водоснабжения в украинских городах и общинах.
Президент проинформировал о потребностях для поддержки энергетического сектора и укрепления ПВО. Лидеры обсудили возможность дополнительного вклада Швейцарии в Фонд энергетической поддержки Украины
