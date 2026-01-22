Зеленский обсудил в Давосе восстановление Украины и гарантии безопасности с международными инвесторами и бизнесом

$43.180.08
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский встретился с президентом Швейцарии: обсудили мир и санкции против рф22.01.26, 20:21

