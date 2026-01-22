Зеленский обсудил в Давосе восстановление Украины и гарантии безопасности с международными инвесторами и бизнесом

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе провел панельную встречу с международными инвесторами, представителями бизнеса и финансовых институтов, обсудив восстановление Украины после войны, усиление энергетической безопасности и привлечение инвестиций при условии надежных гарантий безопасности. Об этом гарант сообщил в Telegram, пишет УНН.

Спасибо за внимание к Украине и поддержку. Сейчас это особенно важно – когда такие российские удары и людей, и города хотят уничтожить холодом. Все должно сейчас работать на устойчивость Украины и силу наших людей в Украине. Надо быть реалистами и воплощать сейчас конкретные вещи, которые люди могут почувствовать. Будем плодотворно работать со всеми, кто с Украиной - написал Зеленский.

Как сообщается на сайте президента Украины, одна из главных тем обсуждения – пути помощи для преодоления вызовов в энергетическом секторе, вызванных российскими обстрелами. Также во время встречи речь шла об увеличении инвестиций в проекты в Украине после достижения достойного мира. Зеленский убежден: это станет возможным, как только Украина получит надежные гарантии безопасности.

Что касается гарантий безопасности для наших людей: это очень важно. Но это также для инвестиций и для бизнеса. Это для всех. И это хорошо. И сейчас мы находимся в том моменте, когда мы понимаем, европейцы понимают и американцы понимают, что всем нам нужны гарантии безопасности, прежде всего от Америки, а затем от Европы. Я надеюсь, что мы сможем завершить пакет реконструкции, пакет процветания, над которым сейчас работают наши команды - сказал Президент.

Кроме того, обсудили работу бизнеса в Украине в условиях полномасштабной войны. Глава государства отметил, что несмотря на войну отечественный бизнес работает и развивается, и главное – воплощает современные технологии и инновации.

Во встрече приняли участие еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, президент Всемирного банка Аджай Банга, администратор Программы развития ООН Александр Де Кроо, глава и генеральный директор компании BlackRock Ларри Финк, а также основатели и руководители компаний: Fortescue (Австралия), Vestas (Дания), Schneider Electric (Франция), Siemens Energy (Германия), TenneT (Нидерланды), Equinor (Норвегия), Sonae (Португалия), Vattenfall (Швеция), ABB (Швейцария), Koç Holding (Турция), Bank of America (Великобритания), Arup Group (Великобритания), Henry Schein (США), AES (США), Bunge Global (США), Citi (США), Goldman Sachs.

