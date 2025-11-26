$42.400.03
Біткоїн вперше за тиждень піднявся вище $90 000 на тлі зростання оптимізму на ринку

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Біткоїн перевищив $90 000 вперше за тиждень після місячного падіння, що сталося на тлі підйому ризикових активів та зменшення волатильності. Це зростання підтримали сигнали з опціонного ринку та приплив коштів у американський біткоїн-біржовий фонд BlackRock.

Біткоїн вперше за тиждень піднявся вище $90 000 на тлі зростання оптимізму на ринку

Біткоїн вперше за майже тиждень перевищив позначку в 90 000 доларів, відновившись після більш ніж місячного падіння, повідомляють аналітики. Зростання цифрового активу відбулося на тлі підйому ризикових активів і зменшення волатильності, що дало трейдерам простір для відновлення позицій. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Підтримку цієї динаміки надали сигнали з опціонного ринку та приплив коштів у американський біткоїн-біржовий фонд BlackRock, який перервав серію погашень. Ліквідність на ринку залишається низькою напередодні Дня подяки, проте зниження волатильності і відсутність примусових продажів дозволяє бикам перевіряти нові рівні.

Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти18.11.25, 16:10 • 81743 перегляди

Ймовірно, різкий характер цього руху пов’язаний зі святковим ринком. По суті, зараз менша ліквідність, а це означає, що для переміщення циферблата потрібно набагато менше

– пояснив Адам Маккарті, аналітик Kaiko.

Попри падіння на 36% з рекордного піку на початку жовтня, імпліцитна волатильність залишається помірною, що свідчить про інституціоналізацію токена та зміну механізмів передачі ризику.

Біткоїн обвалився майже на 30% з жовтня, ринок втратив понад 1 трлн доларів - FT18.11.25, 11:39 • 2620 переглядiв

Найвищий рівень біткоїна цього тижня в 80-х послужив рівнем підтримки консолідації – на тлі негативних тенденцій до зниження протягом останніх кількох тижнів

– зазначив Джаспер Де Маере, стратег Wintermute.

За даними Bloomberg Intelligence, у вівторок приплив коштів у біржові фонди біткоїнів склав близько 130 мільйонів доларів, тоді як у листопаді інвестори вивели майже 3,6 мільярда доларів із 12 американських ETF, що стало найбільшим місячним відтоком з моменту запуску таких продуктів.

Крипторинок під напругою: біткоїн обвалився нижче $100 000, інвестори ETF вивели майже $900 млн14.11.25, 13:04 • 2789 переглядiв

Степан Гафтко

