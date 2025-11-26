Біткоїн вперше за тиждень піднявся вище $90 000 на тлі зростання оптимізму на ринку
Київ • УНН
Біткоїн перевищив $90 000 вперше за тиждень після місячного падіння, що сталося на тлі підйому ризикових активів та зменшення волатильності. Це зростання підтримали сигнали з опціонного ринку та приплив коштів у американський біткоїн-біржовий фонд BlackRock.
Біткоїн вперше за майже тиждень перевищив позначку в 90 000 доларів, відновившись після більш ніж місячного падіння, повідомляють аналітики. Зростання цифрового активу відбулося на тлі підйому ризикових активів і зменшення волатильності, що дало трейдерам простір для відновлення позицій. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Підтримку цієї динаміки надали сигнали з опціонного ринку та приплив коштів у американський біткоїн-біржовий фонд BlackRock, який перервав серію погашень. Ліквідність на ринку залишається низькою напередодні Дня подяки, проте зниження волатильності і відсутність примусових продажів дозволяє бикам перевіряти нові рівні.
Ймовірно, різкий характер цього руху пов’язаний зі святковим ринком. По суті, зараз менша ліквідність, а це означає, що для переміщення циферблата потрібно набагато менше
– пояснив Адам Маккарті, аналітик Kaiko.
Попри падіння на 36% з рекордного піку на початку жовтня, імпліцитна волатильність залишається помірною, що свідчить про інституціоналізацію токена та зміну механізмів передачі ризику.
Найвищий рівень біткоїна цього тижня в 80-х послужив рівнем підтримки консолідації – на тлі негативних тенденцій до зниження протягом останніх кількох тижнів
За даними Bloomberg Intelligence, у вівторок приплив коштів у біржові фонди біткоїнів склав близько 130 мільйонів доларів, тоді як у листопаді інвестори вивели майже 3,6 мільярда доларів із 12 американських ETF, що стало найбільшим місячним відтоком з моменту запуску таких продуктів.
