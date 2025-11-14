Крипторинок під напругою: біткоїн обвалився нижче $100 000, інвестори ETF вивели майже $900 млн
Київ • УНН
Загальна ринкова вартість криптовалют знижується, а біткоїн впав до менш ніж 96 000 доларів. Біржові фонди, що інвестують у біткоїн, зазнали відтоку коштів на 870 мільйонів доларів.
Загальна ринкова вартість усіх криптовалют знижується, біржові фонди, що інвестують у біткойн, зазнали відтоку коштів на сотні мільйонів доларів.
Передає УНН із посиланням на Вloomberg.
Деталі
Біткоїн впав ще нижче позначки 100 000 доларів. У п'ятницю найбільший цифровий актив впав на 2,8% до менш ніж 96 000 доларів. Під тиском багато позицій на криптовалютному ринку, на що впливає значний відток коштів.
У четвер негативний грошовий потік склав близько 870 мільйонів доларів.
Крипторинок залишається під напругою після того, як 19 мільярдів доларів ліквідації 10 жовтня, своєю чергою, знищили понад 1 трильйон доларів із загальної ринкової вартості всіх криптовалют, показують дані CoinGecko. Ліквідації продовжуються, і, згідно з даними CoinGlass, за останні 24 години було знищено крипто-ставки з використанням кредитного плеча на суму понад 1 мільярд доларів.
Ліквідність також різко скоротилася. За даними Kaiko, здатність ринку поглинати великі угоди без значних цінових коливань (тобто глибина ринку) "просіла" приблизно на 30% від цьогорічного максимуму.
Оскільки біткойн став негативним з моменту інавгурації президента Трампа, а загальна капіталізація криптовалютного ринку з початку року зросла, технічної підтримки звідси до низьких 90 000 доларів США майже немає, а настрої, ймовірно, залишатимуться пригніченими до подальшого повідомлення", - пояснив Августин Фан, партнер SignalPlus.
Нагадаємо
На початку листопада ціна біткоїну знизилася до $107 тис. через побоювання щодо охолодження економічних відносин між США та Китаєм. У жовтні біткоїн втратив близько 5%, що стало першим падінням у цей місяць з 2018 року.
"Криптокоролева" з Китаю засуджена у Лондоні за шахрайство з біткоїнами на 5 млрд фунтів стерлінгів11.11.25, 17:26 • 3592 перегляди