"Криптокоролева" з Китаю засуджена у Лондоні за шахрайство з біткоїнами на 5 млрд фунтів стерлінгів

Лондонський суд засудив 47-річну Цянь Чжімін до 11 років і 8 місяців ув’язнення за відмивання грошей після того, як вона втекла з Китаю і сховала біткоїни на суму близько 5 мільярдів фунтів стерлінгів у своєму особняку в Гемпстеді. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, жінка купувала криптовалюту на кошти, вкрадені у понад 100 000 китайських пенсіонерів, які інвестували в її компанію під виглядом майнінгу та високотехнологічних продуктів для здоров’я.

Якщо нам вдасться зібрати всі докази разом, ми сподіваємося, що уряд Великої Британії, Королівська прокуратура та Високий суд виявлять співчуття – сказав один із потерпілих, пан Ю, який втратив сім’ю через шахрайство.

Цянь прибула до Великої Британії у 2017 році за підробленим паспортом, орендувала дорогий особняк і видавала себе за спадкоємицю антикваріату, використовуючи помічників для конвертації криптовалюти в гроші та нерухомість. Поліція виявила десятки тисяч біткоїнів, що вважається найбільшим вилученням криптовалюти в історії Великої Британії.

Вона заснувала компанію у Китаї лише чотири роки тому, але шахрайство охопило понад 120 000 осіб, а гроші нових інвесторів використовувалися для виплат поточним, створюючи класичну фінансову піраміду.

Чим більше інформації ми отримували про її причетність… тим очевидніше ставало, що так, вона дуже розумна, вона дуже комунікабельна, дуже маніпулятивна, здатна переконати багатьох людей – зазначив детектив Джо Райан з поліції Лондона.

Під час суду Цянь спершу заперечувала звинувачення, але пізніше визнала себе винною у незаконному придбанні та зберіганні криптовалюти. Її арешт завершив масштабну міжнародну аферу та став попередженням для криптопідприємців, що діють поза законом.

