Трамп заявив, що не знає засновника Binance, якого сам помилував: "Я нічого не знаю про цього хлопця"

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знайомий із Чанпеном Чжао, засновником криптобіржі Binance, попри те, що минулого місяця саме він підписав указ про його помилування. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Під час інтерв’ю для програми 60 хвилин на каналі CBS Трампа запитали, чому він вирішив помилувати китайського мільярдера, засудженого за сприяння відмиванню грошей. У відповідь він сказав: "Я не знаю, хто він".

Водночас Трамп згадав, що його сини активно цікавляться криптовалютами.

Родина Трампів накопичила статки у 6 мільярдів доларів на криптовалюті

Я можу сказати вам лише одне. Мої сини цим захоплюються. Я радий, що вони цим захоплюються, бо криптовалюта, мабуть, чудова галузь. Я думаю, що це добре – сказав Трамп.

Президент також припустив, що засновник Binance міг стати жертвою політичних переслідувань.

Я думаю, що цей хлопець став жертвою озброєння Міністерства юстиції – зауважив американський лідер.

Доповнення

Чанпен Чжао, відомий як CZ, був засуджений у 2023 році до чотирьох місяців ув’язнення після угоди з Мін’юстом США. Binance зобов’язали сплатити понад 4 мільярди доларів штрафів, а сам Чжао – ще 50 мільйонів.

Скандал навколо помилування Чжао розгорівся через те, що його компанія мала бізнес-зв’язки з криптопроектами, пов’язаними з родиною Трампа, зокрема через фірму World Liberty Financial, яку заснували Ерік і Дональд Трамп-молодший.