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Засновника Binance Чанпена Чжао засудили до 4 місяців позбавлення волі

Засновника Binance Чанпена Чжао засудили до 4 місяців позбавлення волі

Київ • УНН

 • 14787 перегляди

Мільярдер Чанпен Чжао, засновник криптовалютної біржі Binance, був засуджений до 4 місяців ув'язнення за порушення американського законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

Мільярдера Чанпена Чжао, засновника найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, засудили до 4 місяців ув'язнення. Такий вирок виявився більш лояльним, ніж вимагали прокурори. Пише УНН з посиланням на Тhe Wall Street Journal.

Деталі

47-річний Чжао визнав свою вину у порушенні американських законів про протидію відмиванню грошей у листопаді. Він також погодився залишити посаду головного виконавчого директора Binance, але продовжує бути основним акціонером компанії.

Я глибоко шкодую про свою поведінку і мені шкода. Я повністю усвідомлюю серйозність своїх помилок

- сказав Чжао судді.

Під час оголошення вироку він кивнув із замисленим виразом обличчя, коли суддя виголошував своє рішення. Цей вирок став результатом тривалого кримінального розслідування діяльності Binance у США та виявив увагу американських правоохоронних органів до загроз національної безпеки та відмиванню коштів через криптовалюти.

Уряд США посилив свої заходи проти криптовалютної індустрії, включаючи застосування санкцій для перешкоджання діяльності бірж та трейдерів, які вважаються обслуговуючими кіберзлочинців та ворогів країни. 

Прокурори просили суддю призначити Чжао трирічний термін ув'язнення, що вдвічі більше за стандартні 18 місяців. Вони аргументували, що через не впровадження ефективної системи боротьби з відмиванням грошей, Чжао дозволив хакерам, наркоторговцям і особам, що порушують санкції, використовувати біржу для переказу сотень мільйонів доларів, отримуючи прибуток.

Умисне порушення Чжао законодавства США не було випадковістю чи недоглядом. Він прийняв ділове рішення, що порушення законодавства США — найкращий спосіб залучити користувачів, побудувати свою компанію та набити кишені

- заявили прокурори. 

Адвокати Чжао наполягали на тому, щоб замість тюремного ув'язнення він отримав умовний термін, аргументуючи це відсутністю кримінального минулого у засновника і вже наявними наслідками, зокрема, відставкою з посади генерального директора Binance.

Чжао також погодився заплатити кримінальний штраф у розмірі 50 мільйонів доларів. Однак за умовами його угоди про визнання провини, він міг уникнути сплати цієї суми, якщо сплатив би окремий цивільний штраф у 150 мільйонів доларів Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США у пов’язаній справі.

Нагадаємо

Ціна біткоїна залишається відносно стабільною біля нижньої межі торгового діапазону на фоні продовження розпродажу інвесторами криптовалютних активів, особливо в США.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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