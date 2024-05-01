Основателя Binance Чанпена Чжао приговорили к 4 месяцам лишения свободы

Миллиардера Чанпэна Чжао, основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, приговорили к 4 месяцам заключения. Такой приговор оказался более лояльным, чем требовали прокуроры. Пишет УНН с ссылкой на Тһе Wall Street Journal.

Детали

47-летний Чжао признал свою вину в нарушении американских законов о противодействии отмыванию денег в ноябре. Он также согласился покинуть пост главного исполнительного директора Binance, но продолжает быть основным акционером компании.

Я глубоко сожалею о своем поведении и мне жаль. Я полностью осознаю серьезность своих ошибок - сказал Чжао судье.

Во время оглашения приговора он кивнул с задумчивым выражением лица, когда судья произносил свое решение. Этот приговор стал результатом длительного уголовного расследования деятельности Binance в США и выявил внимание американских правоохранительных органов к угрозам национальной безопасности и отмыванию средств через криптовалюты.

Правительство США ужесточило свои меры против криптовалютной индустрии, включая применение санкций для препятствования деятельности бирж и трейдеров, которые считаются обслуживающими киберпреступников и врагов страны.

Прокуроры просили судью назначить Чжао трехлетний срок заключения, что вдвое больше стандартных 18 месяцев. Они аргументировали, что из-за не внедрения эффективной системы борьбы с отмыванием денег, Чжао позволил хакерам, наркоторговцам и лицам, нарушающим санкции, использовать биржу для перевода сотен миллионов долларов, получая прибыль.

Умышленное нарушение Чжао законодательства США не было случайностью или упущением. Он принял деловое решение, что нарушение законодательства США - лучший способ привлечь пользователей, построить свою компанию и набить карманы - заявили прокуроры.

Адвокаты Чжао настаивали на том, чтобы вместо тюремного заключения он получил условный срок, аргументируя это отсутствием криминального прошлого у основателя и уже имеющимися последствиями, в частности, отставкой с должности генерального директора Binance.

Чжао также согласился заплатить уголовный штраф в размере 50 миллионов долларов. Однако по условиям его соглашения о признании вины, он мог избежать уплаты этой суммы, если уплатил бы отдельный гражданский штраф в 150 миллионов долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США по связанному делу.

Напомним,

Цена биткоина остается относительно стабильной возле нижней границы торгового диапазона на фоне продолжения распродажи инвесторами криптовалютных активов, особенно в США.