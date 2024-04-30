Біткоїн виріс на 1,6% за добу: зараз його вартість становить понад 63 тисячі доларів

Ціна біткоїна відносно стабільна і тримається близько нижньої межі торгового діапазону, встановленого минулого місяця. Інвестори продовжують здійснювати продаж криптовалютних активів, зокрема тих, що зареєстровані у США, передає УНН з посилання на Investing.com.

Запуск біткоїн-ETF в Гонконзі не викликав радості на ринку, оскільки інвестори чекали, як споживання криптовалюти в Азії відреагує на це. Ринки капіталу в Гонконзі менші, ніж у США, тому реакція була обмеженою.

Ціна біткоїна підвищилася на 1,6% за останню добу до 63 423 долари. Звіти показують, що капітал витікає з криптовалютних інвестиційних продуктів третій тиждень поспіль - 345 млн доларів, що є найбільшим показником з березня.

Зокрема, чистий відтік біткойнів зріс до 423 мільйонів доларів через ослаблення інтересу щодо спотових ETF у США, які були запущені на початку року. Хоча деякі альткоїни отримали приплив капіталу, це було в компенсацію відтоку біткойнів. Інституційні інвестори залишаються обережними стосовно біткойна після запуску ETF на початку року.

Шість спотових ETF на Bitcoin та Ethereum показали ріст під час свого дебюту на ринках Гонконгу у вівторок, що вказує на певний інтерес до криптовалют. Проте важко передбачити, який вплив це матиме на ціни криптовалют, з огляду на те, що ринки капіталу в Гонконгу є набагато меншими, ніж їхні аналоги у США.

За індексом Hang Seng, крипторинок відбився на 20% від п'ятирічних мінімумів, досягнутих у січні, загальні настрої залишаються нестабільними через слабкі економічні умови на материку.

Гонконгські крипто-ETF фактично є головним засобом доступу до криптовалют для місцевих і китайських інвесторів після того, як Китай заборонив усі криптовалюти у 2021 році. Проте ціни криптовалют залишаються мало помітними сьогодні, оскільки побоювання стосовно можливого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США наростають.

Очікується, що ФРС залишить ставки незмінними, але голова Джером Пауелл може надати сигнали, які вкажуть на можливе зростання ставок, особливо після несподівано високих показників інфляції.

Це не зацікавлювало інвесторів до криптовалют, враховуючи, що цей сектор зазвичай процвітає на дуже спекулятивних ринках, спричинених низькими відсотковими ставками.

Нагадаємо

Ціни на біткойн та ефір знижуються через побоювання інвесторів щодо стагфляції - сценарію високої інфляції та низького економічного зростання в США, що створює ризики для високоризикових активів, таких як криптовалюти.