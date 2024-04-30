Биткоин вырос на 1,6% за сутки: сейчас его стоимость составляет более 63 тысяч долларов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  27925 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  38760 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  104288 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  138444 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  147451 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  203692 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168456 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187134 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161210 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143028 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

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26 апреля 2024, 13:52  •  313656 просмотра

Биткоин вырос на 1,6% за сутки: сейчас его стоимость составляет более 63 тысяч долларов

Цена биткоина остается относительно стабильной у нижней границы торгового диапазона на фоне продолжения распродажи инвесторами криптовалютных активов, особенно в США.

Экономика •   •  3152 просмотра
Биткоин вырос на 1,6% за сутки: сейчас его стоимость составляет более 63 тысяч долларов

В правительстве ответили на петицию о приостановлении телефонных звонков российским пленным

Правительство ответило, что разрешение российским военнопленным совершать телефонные звонки выполняет важную информационную функцию, предоставляя россиянам объективную информацию, что может увеличить количество военнопленных.

Общество •   •  4156 просмотра
В правительстве ответили на петицию о приостановлении телефонных звонков российским пленным

"Создает серьезные риски для ядерной безопасности": G7 осудила российскую милитаризацию Запорожской АЭС

Страны G7 осуждают захват и милитаризацию россией Запорожской атомной электростанции в Украине, что создает серьезные риски для ядерной безопасности и имеет последствия для всего международного сообщества.

Война •   •  6057 просмотра
"Создает серьезные риски для ядерной безопасности": G7 осудила российскую милитаризацию Запорожской АЭС

Компании из Литвы в обход санкций доставили в рф товаров для производства оружия на 130 миллионов евро - СМИ

Литовские компании экспортировали в россию товары двойного назначения на сумму не менее 130 миллионов евро в период с марта 2022 года по август 2023 года.

Новости Мира •   •  4737 просмотра
Компании из Литвы в обход санкций доставили в рф товаров для производства оружия на 130 миллионов евро - СМИ

рф держит десятки тысяч военных у границы с Украиной: в ГПСУ уверяют, что этих сил недостаточно для повторного вторжения

россия держит несколько десятков тысяч военных у границы с Украиной по направлению Сумщины, Черниговщины и Харьковщины, но этих сил недостаточно для широкомасштабного вторжения в Украину.

Война •   •  6597 просмотра
рф держит десятки тысяч военных у границы с Украиной: в ГПСУ уверяют, что этих сил недостаточно для повторного вторжения

"В крайне тяжелом состоянии": в Одесской ОГА рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в результате вчерашней атаки рф

Четырехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии после российского ракетного удара по Одессе.

Война •   •  6544 просмотра
"В крайне тяжелом состоянии": в Одесской ОГА рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в результате вчерашней атаки рф

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение.

политика •   •  27925 просмотра
Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Правительство обязало Приватбанк уплатить в бюджет рекордную сумму дивидендов

Кабинет Министров Украины одобрил направление 80% чистой прибыли ПриватБанка за 2023 год на выплату дивидендов в государственный бюджет, что является рекордной суммой.

Экономика •   •  5717 просмотра
Правительство обязало Приватбанк уплатить в бюджет рекордную сумму дивидендов

Пытали гражданских на Киевщине: сообщено о подозрении четырем российским военным из бурятии

Четырем российским военнослужащим из бурятии сообщено о подозрении за пытки гражданских в Киевской области во время временной оккупации Бучанского района.

Война •   •  6884 просмотра
Пытали гражданских на Киевщине: сообщено о подозрении четырем российским военным из бурятии

Госдолг Украины приблизился к 6 трлн грн

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало апреля достиг $151 млрд, увеличившись на 5,1% в долларовом эквиваленте и на 7,9% в гривневом эквиваленте по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономика •   •  6888 просмотра
Госдолг Украины приблизился к 6 трлн грн