Биткоин вырос на 1,6% за сутки: сейчас его стоимость составляет более 63 тысяч долларов

Цена биткоина относительно стабильна и держится около нижней границы торгового диапазона, установленного в прошлом месяце. Инвесторы продолжают осуществлять продажу криптовалютных активов, в частности тех, что зарегистрированы в США, передает УНН со ссылкой на Investing.com.

Запуск биткоин-ETF в Гонконге не вызвал радости на рынке, поскольку инвесторы ждали, как потребление криптовалюты в Азии отреагирует на это. Рынки капитала в Гонконге меньше, чем в США, поэтому реакция была ограниченной.

Цена биткоина повысилась на 1,6% за последние сутки до 63 423 доллара. Отчеты показывают, что капитал утекает из криптовалютных инвестиционных продуктов третью неделю подряд - 345 млн долларов, что является наибольшим показателем с марта.

В частности, чистый отток биткойнов вырос до 423 миллионов долларов из-за ослабления интереса к спотовым ETF в США, которые были запущены в начале года. Хотя некоторые альткоины получили приток капитала, это было в компенсацию оттока биткойнов. Институциональные инвесторы остаются осторожными в отношении биткойна после запуска ETF в начале года.

Шесть спотовых ETF на Bitcoin и Ethereum показали рост во время своего дебюта на рынках Гонконга во вторник, что указывает на определенный интерес к криптовалютам. Однако трудно предсказать, какое влияние это окажет на цены криптовалют, учитывая то, что рынки капитала в Гонконге намного меньше, чем их аналоги в США.

По индексу Hang Seng, крипторынок отбился на 20% от пятилетних минимумов, достигнутых в январе, общие настроения остаются нестабильными из-за слабых экономических условий на материке.

Гонконгские крипто-ETF фактически являются главным средством доступа к криптовалютам для местных и китайских инвесторов после того, как Китай запретил все криптовалюты в 2021 году. Однако цены криптовалют остаются мало заметными сегодня, поскольку опасения относительно возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США нарастают.

Ожидается, что ФРС оставит ставки неизменными, но председатель Джером Пауэлл может предоставить сигналы, которые укажут на возможный рост ставок, особенно после неожиданно высоких показателей инфляции.

Это не заинтересовало инвесторов в криптовалютах, учитывая, что этот сектор обычно процветает на очень спекулятивных рынках, вызванных низкими процентными ставками.

Напомним

Цены на биткойн и эфир снижаются из-за опасений инвесторов относительно стагфляции - сценария высокой инфляции и низкого экономического роста в США, что создает риски для высокорисковых активов, таких как криптовалюты.