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Біткоїн та ефір втрачають, свої позиції через страхи інвесторів в США

Київ • УНН

 • 64649 перегляди

Ціни на біткойн та ефір знижуються через побоювання інвесторів щодо стагфляції - сценарію високої інфляції та низького економічного зростання в США, що створює ризики для високоризикових активів, таких як криптовалюти.

Криптовалютні ринки зазнають спаду на фоні страхів інвесторів стагфляції в США, яка вважається найнебезпечнішим сценарієм для активів з високим рівнем ризику. Пише УНН з посиланням на Coin Desk.

Деталі

Криптовалютний ринок перебуває під тиском через можливу стагфляцію в США, а також потенційне збільшення ліквідності від Казначейського загального рахунку і запуск біткоїн-ETF у Гонконзі. Bitcoin зараз коштує приблизно $62,400, впавши на 2,5% за останні 24 години, а Ethereum втратив 3% і торгується близько $3,200.

Ринок зараз стоїть перед важливим вибором напрямку руху, враховуючи сильні аргументи як на користь зростання, так і на спад. Існує серйозний ризик стагфляції, стану високої інфляції та низького економічного зростання.

Звіт про ВВП США за минулий тиждень вказує на зростання економіки на 1,6% у першому кварталі року, що становить сповільнення порівняно з 3,4% зростанням у попередньому кварталі. Водночас індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE), який є ключовим індикатором інфляції для Федеральної резервної системи, показав зростання до 3,4% на річній основі за перші три місяці року, зі збільшенням з 1,8% у четвертому кварталі 2023 року. Це поєднання уповільнення зростання та високої інфляції зменшує ймовірність того, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки.

Нагадаємо

Ціна біткоїна залишалася стабільною на рівні близько $64 000 через пригнічені настрої на ринку криптовалют, пов'язані з очікуваннями підвищення відсоткових ставок у США.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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