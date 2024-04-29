Биткоин и эфир теряют, свои позиции из-за страхов инвесторов в США

Криптовалютные рынки испытывают спад на фоне страхов инвесторов стагфляции в США, которая считается самым опасным сценарием для активов с высоким уровнем риска. Пишет УНН со ссылкой на Coin Desk.

Детали

Криптовалютный рынок находится под давлением из-за возможной стагфляции в США, а также потенциального увеличения ликвидности от Казначейского общего счета и запуска биткоин-ETF в Гонконге. Bitcoin сейчас стоит примерно $62,400, упав на 2,5% за последние 24 часа, а Ethereum потерял 3% и торгуется около $3,200.

Рынок сейчас стоит перед важным выбором направления движения, учитывая сильные аргументы как в пользу роста, так и на спад. Существует серьезный риск стагфляции, состояния высокой инфляции и низкого экономического роста.

Отчет о ВВП США за прошедшую неделю указывает на рост экономики на 1,6% в первом квартале года, что составляет замедление по сравнению с 3,4% ростом в предыдущем квартале. В то же время индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), который является ключевым индикатором инфляции для Федеральной резервной системы, показал рост до 3,4% на годовой основе за первые три месяца года, с увеличением с 1,8% в четвертом квартале 2023 года. Это сочетание замедления роста и высокой инфляции уменьшает вероятность того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки.

Напомним,

Цена биткоина оставалась стабильной на уровне около $64 000 из-за подавленных настроений на рынке криптовалют, связанных с ожиданиями повышения процентных ставок в США.