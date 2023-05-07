Binance подозревают в помощи гражданам рф с обходом санкций. США ведет расследование - Bloomberg

Детали

В отделе национальной безопасности Министерства юстиции проводят расследование, чтобы выяснить, не нарушила ли Binance или официальные лица компании санкций, связанных с вторжением России в Украину. Об этом Bloomberg сообщили пять человек, которые владеют информацией о конфиденциальном деле.

Также один из источников отметил, что это расследование ведется параллельно еще одному имеющемуся производству уголовного отдела. Развитие технологий добавляет новый уровень контроля оператору крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Недаром сектор переживает серию оглушительных банкротств и громких скандалов.

Другой же человек, знакомый с делом, сказал, что Binance обсуждал с Министерством юстиции предварительные жалобы на то, что биржу использовали для уклонения от санкций против Ирана до введения жесткого контроля за соблюдением.

Binance же заявляет, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

Цитата

"В 2021 году Binance запустила инициативу по полному пересмотру структуры корпоративного управления, включая привлечение опытных руководителей мирового уровня, чтобы коренным образом изменить то, как Binance работает во всем мире", - говорится в заявлении.

Протоколы компании «знай своего клиента» конкурируют с любыми в традиционной банковской системе, и каждый клиент должен пройти контроль, включающий в себя проверку страны проживания и идентификации личности, сообщает Binance.

"Наша политика навязывает подход нулевой терпимости к двойным регистрациям, анонимным идентификациям и неизвестным источникам денег", - добавил Binance.

Министерство юстиции воздержалось от комментариев.

Дополнительно

Binance уже борется с несколькими уголовными и регуляторными расследованиями.

Наиболее значительным шагом США в подавлении криптовалютной индустрии было мартовское заявление вашингтонского регулятора деривативов, что Binance годами нарушало свои правила.

Служба внутренних доходов и федеральная прокуратура проверяют соблюдение Binance обязательств по борьбе с отмыванием денег, сообщает Bloomberg News. Комиссия по ценным бумагам и биржам проверяла, поддерживала ли биржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.

Binance заявляет, что к своим юридическим обязательствам относится серьезно и сотрудничает с регуляторными и правоохранительными органами.

Соучредитель Binance, Чанпен Чжао, выразил много возражений по освещенному иску, который был подан в марте Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

В своем блоге он отметил, что иск «кажется, содержит не полное изложение фактов».

Binance наняла юридические фирмы, включая Gibson Dunn & Crutcher и Latham & Watkins, в конфликте с CFTC по высоким ставкам.

Bloomberg отмечает, что далеко не все расследования приводят к официальным обвинениям в правонарушениях, и эти расследования сложны и могут занять определенный час. Пока нет признаков того, что Минюст готовится согласиться на мирное соглашение с Binance, а именно соглашение о непреследовании или отсроченном преследовании, сказав один из источников. Компания может вести переговоры с правительством по условиям соглашения в зависимости от обстоятельств дела.

Главный стратегический директор Патрик Гиллманн в интервью в феврале отмечал, что Binance устранила пробелы в своем нормативном соответствии. Он сказал, что компания ведет переговоры по урегулированию с регуляторными органами США, но не указав сроки или потенциальные суммы урегулирования.

Справочно

Благодаря Чжао Binance в 2017 году в Шанхае превратился в брокерскую компанию, цифровой кошелек, венчурный фонд, службу хранения, поставщика данных, рынок цифрового искусства и эмитента токенов – все в одном. Хотя у компании нет официальной штаб-квартиры, она создала большие центры в Дубае и Париже.

Любые действия против Binance повлияют на криптоиндустрию.

Согласно данным исследователя CCData, после прошлогоднего крушения империи FTX Сэма Бенкмана-Фрида, Binance укрепила свое доминирование как самая крупная криптобиржа, и в марте на нее приходилось 53% спотовой торговли. В популярном продукте, известном как бессрочные фьючерсы, Binance контролировала рекордные 62% мировых объемов в 2022 году, свидетельствует отчет CoinGecko.