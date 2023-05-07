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Binance підозрюють у допомозі громадянам рф з обходом санкцій. США веде розслідування ― Bloomberg

Binance підозрюють у допомозі громадянам рф з обходом санкцій. США веде розслідування ― Bloomberg

Київ • УНН

 • 1799732 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністерство юстиції США розслідує, чи використовувалася Binance Holdings Ltd. незаконно, аби дозволити росіянам обійти санкції США та переказувати гроші через найбільшу у світі криптовалютну біржу, повідомляє Bloomberg, передає УНН

Деталі 

У відділі національної безпеки Міністерства юстиції проводять розслідування, щоб з’ясувати чи не порушила Binance або офіційні особи компанії санкцій, пов’язані із вторгненням росії в Україну. Про це Bloomberg повідомили джерела.

Також за інформацією, це розслідування ведеться паралельно зі ще одним наявним провадженням кримінального відділу. Розвиток технологій додає новий рівень контролю оператору найбільшої у світі криптовалютної біржі. Не дарма сектор переживає серію приголомшливих банкрутств і гучних скандалів. 

Інша ж людина, яка знайома зі справою, сказала, що Binance обговорювала з Міністерством юстиції попередні скарги на те, що біржу використовували для ухилення від санкцій проти Ірану до введення жорсткого контролю за дотриманням.

Binance же заявляє, що компанія повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій. 

Цитата 

«У 2021 році Binance запустила ініціативу щодо повного перегляду структури корпоративного управління, включаючи залучення досвідчених керівників світового рівня, щоб докорінно змінити те, як Binance працює в усьому світі», — йдеться в заяві компанії.

Протоколи компанії «знай свого клієнта» конкурують з будь-якими в традиційній банківській системі, і кожен клієнт повинен пройти контроль, який включає перевірку країни проживання та ідентифікації особи, повідомляє Binance.

«Наша політика нав’язує підхід нульової терпимості до подвійних реєстрацій, анонімних ідентифікацій і невідомих джерел грошей», — додав Binance.

Міністерство юстиції утрималось від коментарів. 

Додатково 

Binance вже бореться з кількома кримінальними та регуляторними розслідуваннями. 

Найбільш значним кроком США у придушенні криптовалютної індустрії була березнева заява вашингтонського регулятора деривативів, що Binance роками порушувала свої правила. 

Служба внутрішніх доходів та федеральна прокуратура перевіряють дотримання Binance зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей, повідомляє Bloomberg News. Комісія з цінних паперів і бірж перевіряла, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами. 

Binance заявляє, що до власних юридичних зобов’язань ставиться серйозно і співпрацює з регуляторними та правоохоронними органами.  

Співзасновник Binance, Чанпен Чжао, висловив багато заперечень щодо висвітленого позову, який було подано в березні Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). 

У своєму блозі він зауважив, що позов «здається, містить не повне викладення фактів». 

Binance найняла юридичні фірми, включно з Gibson Dunn & Crutcher і Latham & Watkins, у конфлікті з CFTC за високими ставками. 

Bloomberg зазначає, що далеко не всі розслідування призводять до офіційних звинувачень у правопорушеннях, і ці розслідування складні, тож можуть зайняти певний час. Наразі немає ознак того, що Мін'юст готується погодитися на мирну угоду з Binance, як-от угода про непереслідування або відстрочене переслідування, сказав один із джерел. Компанія може вести переговори з урядом щодо умов угоди залежно від обставин справи.

Головний стратегічний директор Патрік Гіллманн в інтерв’ю в лютому зазначав, що Binance усунула прогалини у своїй нормативній відповідності.  Він сказав, що компанія веде переговори щодо врегулювання з регуляторними органами США, але не вказав терміни чи потенційні суми врегулювання.

Довідково 

Завдяки Чжао Binance у 2017 році, у Шанхаї, перетворився на брокерську компанію, цифровий гаманець, венчурний фонд, службу зберігання, постачальника даних, ринок цифрового мистецтва та емітента токенів — усе в одному. Хоча компанія не має офіційної штаб-квартири, вона створила великі центри в Дубаї та Парижі.

Будь-які дії проти Binance матимуть вплив на криптоіндустрію. 

Згідно з даними дослідника CCData, після торішнього краху імперії FTX Сема Бенкмана-Фріда, Binance зміцнила своє домінування як найбільша криптобіржа, і в березні на неї припадало 53% спотової торгівлі. У популярному продукті, відомому як безстрокові ф’ючерси, Binance контролювала рекордні 62% світових обсягів у 2022 році, свідчить звіт CoinGecko.

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