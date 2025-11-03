Трамп заявил, что не знает основателя Binance, которого сам помиловал: «Я ничего не знаю об этом парне»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с Чанпэном Чжао, основателем криптобиржи Binance, несмотря на то, что в прошлом месяце именно он подписал указ о его помиловании. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Подробности

Во время интервью для программы 60 минут на канале CBS Трампа спросили, почему он решил помиловать китайского миллиардера, осужденного за содействие отмыванию денег. В ответ он сказал: "Я не знаю, кто он".

В то же время Трамп упомянул, что его сыновья активно интересуются криптовалютами.

Чашка, брошка, меч Эйзенхауэра и флаг: какими подарками обменяются британские монархи и семья Трампов

Я могу сказать вам только одно. Мои сыновья этим увлекаются. Я рад, что они этим увлекаются, потому что криптовалюта, наверное, отличная отрасль. Я думаю, что это хорошо – сказал Трамп.

Президент также предположил, что основатель Binance мог стать жертвой политических преследований.

Я думаю, что этот парень стал жертвой вооружения Министерства юстиции – отметил американский лидер.

Дополнение

Чанпэн Чжао, известный как CZ, был приговорен в 2023 году к четырем месяцам тюремного заключения после сделки с Минюстом США. Binance обязали выплатить более 4 миллиардов долларов штрафов, а сам Чжао – еще 50 миллионов.

Скандал вокруг помилования Чжао разгорелся из-за того, что его компания имела бизнес-связи с криптопроектами, связанными с семьей Трампа, в частности через фирму World Liberty Financial, которую основали Эрик и Дональд Трамп-младший.