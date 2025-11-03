Трамп заявил, что не знает основателя Binance, которого сам помиловал: «Я ничего не знаю об этом парне»

$42.080.01
ukenru
17:51 • 10798 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
16:38 • 27229 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 21880 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 23840 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 22181 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 31829 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 16723 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15105 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29073 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33621 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
публикации
Эксклюзивы
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
16:38 • 27242 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 14:12 • 31833 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 29851 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 45015 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 51910 просмотра
Трамп заявил, что не знает основателя Binance, которого сам помиловал: «Я ничего не знаю об этом парне»

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Американский президент Дональд Трамп сказал, что не знает, кто такой Чанпэн Чжао, которого лично помиловал несколькими днями ранее.

Трамп заявил, что не знает основателя Binance, которого сам помиловал: «Я ничего не знаю об этом парне»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с Чанпэном Чжао, основателем криптобиржи Binance, несмотря на то, что в прошлом месяце именно он подписал указ о его помиловании. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Подробности

Во время интервью для программы 60 минут на канале CBS Трампа спросили, почему он решил помиловать китайского миллиардера, осужденного за содействие отмыванию денег. В ответ он сказал: "Я не знаю, кто он".

В то же время Трамп упомянул, что его сыновья активно интересуются криптовалютами.

Чашка, брошка, меч Эйзенхауэра и флаг: какими подарками обменяются британские монархи и семья Трампов17.09.2025, 18:41 • 5328 просмотров

Я могу сказать вам только одно. Мои сыновья этим увлекаются. Я рад, что они этим увлекаются, потому что криптовалюта, наверное, отличная отрасль. Я думаю, что это хорошо 

– сказал Трамп.

Президент также предположил, что основатель Binance мог стать жертвой политических преследований.

Я думаю, что этот парень стал жертвой вооружения Министерства юстиции 

– отметил американский лидер.

Дополнение

Чанпэн Чжао, известный как CZ, был приговорен в 2023 году к четырем месяцам тюремного заключения после сделки с Минюстом США. Binance обязали выплатить более 4 миллиардов долларов штрафов, а сам Чжао – еще 50 миллионов.

Скандал вокруг помилования Чжао разгорелся из-за того, что его компания имела бизнес-связи с криптопроектами, связанными с семьей Трампа, в частности через фирму World Liberty Financial, которую основали Эрик и Дональд Трамп-младший.

Степан Гафтко

Новости Мира
Binance
Дональд Трамп-младший.
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп