Чашка, брошка, меч Эйзенхауэра и флаг: какими подарками обменяются британские монархи и семья Трампов

$41.180.06
48.660.16
ukenru
Эксклюзив
15:01 • 2522 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
12:33 • 12108 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 26893 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 35567 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 36550 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 98089 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 115893 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 53394 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 62452 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 102103 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
98%
749мм
Популярные новости
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto17 сентября, 06:46 • 21895 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 45811 просмотра
Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является ложной - Демченко10:56 • 12469 просмотра
Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico11:08 • 17846 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 12222 просмотра
публикации
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 12300 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 45887 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 98091 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 115895 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 63821 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Карл III
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 37625 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 43019 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 72344 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 69703 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 73967 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ми-8
ЧатГПТ
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136

Чашка, брошка, меч Эйзенхауэра и флаг: какими подарками обменяются британские монархи и семья Трампов

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Британская королевская семья и президент США Дональд Трамп обменяются подарками после совместного обеда. Король и королева подарили Трампу кожаный том и флаг, а Трамп королю – копию меча Эйзенхауэра.

Чашка, брошка, меч Эйзенхауэра и флаг: какими подарками обменяются британские монархи и семья Трампов

Британская королевская семья и президент США Дональд Трамп собираются официально обменяться подарками после совместного обеда. Журналисты ВВС узнали, что они подарят друг другу, передает УНН.

Детали

Король и королева подарят президенту США изготовленный на заказ кожаный том ручной работы в честь 250-й годовщины Декларации независимости. Он также получит флаг Союза, который развевался над Букингемским дворцом в день его второй инаугурации в январе 2025 года.

Кроме того, британские монархи подарят первой леди серебряную и эмалированную чашу, изготовленную вручную североирландской художницей Карой Мерфи, и персонализированную сумочку Ани Хиндмарч.

Президент США и первая леди также получат в подарок серебряную фоторамку с гравировкой их общего шифра.

Трамп, в свою очередь, подарит королю копию меча президента Эйзенхауэра как "напоминание об историческом партнерстве, которое имело решающее значение для победы во Второй мировой войне".

Королеве подарят винтажную брошь Tiffany & Co из 18-каратного золота, с бриллиантами и рубинами.

Издание отмечает, что подарки, которые вручают во время государственных визитов, иногда могут казаться странными, поскольку они касаются скорее символики, чем того, чего на самом деле хочет получатель.

Что король Карл сделает с репликой меча президента Эйзенхауэра?

Подарок от американских гостей имеет целью послать сообщение о поддержке военных отношений между США и Великобританией, с намеком на союз военного времени, в год, когда праздновалась 80-я годовщина Дня Победы.

Подарок для королевы Камиллы может найти больше применения.

Это брошь Tiffany с рубинами как камнем королевы и бриллиантами как камнем Мелании Трамп, как своеобразная ювелирная версия особых отношений.

Президент Трамп получит что-то, что может заставить его вспомнить день, которым он наслаждался. Король и королева подарили ему флаг, который развевался над Букингемским дворцом в день его инаугурации в январе 2025 года.

Это символ признания его победы. Также был еще один подарок в честь истории США – кожаный том, посвященный 250-летию провозглашения независимости США в следующем году.

Мелания получит пример работы британских дизайнеров – сумку от Ани Хиндмарч и серебряную чашу, изготовленную североирландской художницей Карой Мерфи.

Масштабный протест против Трампа собрался в центре Лондона17.09.25, 17:43 • 1452 просмотра

Напомним

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого встретила глава МИД Британии Иветт Купер.

Король Карл III и Камилла встретили Трампа с Меланией у Виндзорского замка. Они также пообщались с принцем Уильямом и Кейт, принцессой Уэльской.

Антонина Туманова

Новости Мира
Марко Рубио
Королева Камилла
Дональд Трамп
Карл III
Великобритания
Соединённые Штаты