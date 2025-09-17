Чашка, брошка, меч Эйзенхауэра и флаг: какими подарками обменяются британские монархи и семья Трампов

Британская королевская семья и президент США Дональд Трамп собираются официально обменяться подарками после совместного обеда. Журналисты ВВС узнали, что они подарят друг другу, передает УНН.

Детали

Король и королева подарят президенту США изготовленный на заказ кожаный том ручной работы в честь 250-й годовщины Декларации независимости. Он также получит флаг Союза, который развевался над Букингемским дворцом в день его второй инаугурации в январе 2025 года.

Кроме того, британские монархи подарят первой леди серебряную и эмалированную чашу, изготовленную вручную североирландской художницей Карой Мерфи, и персонализированную сумочку Ани Хиндмарч.

Президент США и первая леди также получат в подарок серебряную фоторамку с гравировкой их общего шифра.

Трамп, в свою очередь, подарит королю копию меча президента Эйзенхауэра как "напоминание об историческом партнерстве, которое имело решающее значение для победы во Второй мировой войне".

Королеве подарят винтажную брошь Tiffany & Co из 18-каратного золота, с бриллиантами и рубинами.

Издание отмечает, что подарки, которые вручают во время государственных визитов, иногда могут казаться странными, поскольку они касаются скорее символики, чем того, чего на самом деле хочет получатель.

Что король Карл сделает с репликой меча президента Эйзенхауэра?

Подарок от американских гостей имеет целью послать сообщение о поддержке военных отношений между США и Великобританией, с намеком на союз военного времени, в год, когда праздновалась 80-я годовщина Дня Победы.

Подарок для королевы Камиллы может найти больше применения.

Это брошь Tiffany с рубинами как камнем королевы и бриллиантами как камнем Мелании Трамп, как своеобразная ювелирная версия особых отношений.

Президент Трамп получит что-то, что может заставить его вспомнить день, которым он наслаждался. Король и королева подарили ему флаг, который развевался над Букингемским дворцом в день его инаугурации в январе 2025 года.

Это символ признания его победы. Также был еще один подарок в честь истории США – кожаный том, посвященный 250-летию провозглашения независимости США в следующем году.

Мелания получит пример работы британских дизайнеров – сумку от Ани Хиндмарч и серебряную чашу, изготовленную североирландской художницей Карой Мерфи.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого встретила глава МИД Британии Иветт Купер.

Король Карл III и Камилла встретили Трампа с Меланией у Виндзорского замка. Они также пообщались с принцем Уильямом и Кейт, принцессой Уэльской.