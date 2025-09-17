Король Чарльз і Камілла зустріли Трампа з дружиною біля Віндзорського замку

$41.180.06
09:20 • 14963 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 16900 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 23022 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 25551 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 80100 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 101305 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 50268 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 60622 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 96402 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 31170 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo17 вересня, 03:14 • 25334 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції17 вересня, 03:37 • 43172 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп17 вересня, 04:55 • 31599 перегляди
Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБОPhoto06:46 • 11187 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 26737 перегляди
Публікації
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 27114 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 80102 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 101307 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 53191 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 96404 перегляди
Роберта Мецола
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 30765 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 36678 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 66489 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 64271 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 68633 перегляди
Financial Times
Шахед-136
Бук (ЗРК)
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Король Чарльз і Камілла зустріли Трампа з дружиною біля Віндзорського замку

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Король Карл III та Камілла зустріли Трампа з Меланією біля Віндзорського замку. Вони також поспілкувалися з принцом Вільямом та Кейт, принцесою Уельською.

Король Чарльз і Камілла зустріли Трампа з дружиною біля Віндзорського замку

Король Карл III та Камілла привітали Дональда Трампа та його дружину Меланію біля Віндзорського замку. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Король Карл III та королева Камілла потиснули руки подружжю Трампів біля Віндзорського замку.

Зазначається, що Трампа з дружиною  зустріли  принц Вільям і принцесі Уельська Кейт.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.

Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 17.09.25, 14:08 • 6398 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Вільям, принц Уельський
Королева Камілла
Кетрін, принцеса Уельська
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ