Король Чарльз і Камілла зустріли Трампа з дружиною біля Віндзорського замку

Король Карл III та Камілла привітали Дональда Трампа та його дружину Меланію біля Віндзорського замку. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Король Карл III та королева Камілла потиснули руки подружжю Трампів біля Віндзорського замку.

Зазначається, що Трампа з дружиною зустріли принц Вільям і принцесі Уельська Кейт.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.

