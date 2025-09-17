$41.180.06
12:33
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
09:20
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Масштабный протест против Трампа собрался в центре Лондона

Киев • УНН

 • 112 просмотра

В Лондоне у штаб-квартиры BBC начался крупный протест против президента США Дональда Трампа, организованный коалицией Stop Trump UK. Толпа планирует маршировать в Вестминстер, выражая возмущение политикой Трампа.

Масштабный протест против Трампа собрался в центре Лондона

В центре Лондона, недалеко от великолепия Виндзора, большой протест против президента США Дональда Трампа собрался у штаб-квартиры BBC, передает УНН.

Детали

По данным ВВС, протест был организован коалицией Stop Trump UK, группой из более чем 50 организаций, участвующих в кампаниях, включая климатических, антирасистских и пропалестинских активистов.

Зои Гарднер, политический комментатор и одна из организаторов сегодняшнего протеста, говорит, что Трамп "олицетворяет все, что мы ненавидим".

Фото: EPA
Фото: EPA

Мы хотим, чтобы наше правительство продемонстрировало определенную твердость, имело немного гордости и отражало то огромное чувство отвращения к политике Дональда Трампа в Великобритании 

– говорит она.

По данным СМИ, толпа планирует маршировать в Вестминстер.

Король Чарльз и Камилла встретили Трампа с женой у Виндзорского замка17.09.25, 14:38

Напомним

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого встретила глава МИД Британии Иветт Купер.

Король Карл III и Камилла встретили Трампа с Меланией у Виндзорского замка. Они также пообщались с принцем Уильямом и Кейт, принцессой Уэльской.

Антонина Туманова

