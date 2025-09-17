Масштабный протест против Трампа собрался в центре Лондона

В центре Лондона, недалеко от великолепия Виндзора, большой протест против президента США Дональда Трампа собрался у штаб-квартиры BBC, передает УНН.

Детали

По данным ВВС, протест был организован коалицией Stop Trump UK, группой из более чем 50 организаций, участвующих в кампаниях, включая климатических, антирасистских и пропалестинских активистов.

Зои Гарднер, политический комментатор и одна из организаторов сегодняшнего протеста, говорит, что Трамп "олицетворяет все, что мы ненавидим".

Фото: EPA

Мы хотим, чтобы наше правительство продемонстрировало определенную твердость, имело немного гордости и отражало то огромное чувство отвращения к политике Дональда Трампа в Великобритании – говорит она.

По данным СМИ, толпа планирует маршировать в Вестминстер.

Король Чарльз и Камилла встретили Трампа с женой у Виндзорского замка

Напомним

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого встретила глава МИД Британии Иветт Купер.

Король Карл III и Камилла встретили Трампа с Меланией у Виндзорского замка. Они также пообщались с принцем Уильямом и Кейт, принцессой Уэльской.