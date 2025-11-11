«Криптокоролева» из Китая осуждена в Лондоне за мошенничество с биткойнами на 5 млрд фунтов стерлингов

$41.960.02
Эксклюзив
14:28 • 8182 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 10899 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 17890 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 17835 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 17752 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 22554 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 24588 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27540 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64457 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76676 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
Графики отключений электроэнергии
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину11 ноября, 05:44 • 11732 просмотра
Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от ГенштабаPhoto11 ноября, 06:19 • 6180 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto11 ноября, 07:02 • 14914 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15826 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 11852 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 2356 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15873 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 53074 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 128311 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 132334 просмотра
«Криптокоролева» из Китая осуждена в Лондоне за мошенничество с биткойнами на 5 млрд фунтов стерлингов

Киев • УНН

 • 264 просмотра

47-летняя Цянь Чжимин приговорена к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения за отмывание денег в Лондоне. Она украла 5 миллиардов фунтов стерлингов у более чем 100 000 китайских пенсионеров, инвестируя их в криптовалюту.

«Криптокоролева» из Китая осуждена в Лондоне за мошенничество с биткойнами на 5 млрд фунтов стерлингов

Лондонский суд приговорил 47-летнюю Цянь Чжимин к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения за отмывание денег после того, как она сбежала из Китая и спрятала биткоины на сумму около 5 миллиардов фунтов стерлингов в своем особняке в Хэмпстеде. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Подробности

По данным полиции, женщина покупала криптовалюту на средства, украденные у более чем 100 000 китайских пенсионеров, которые инвестировали в ее компанию под видом майнинга и высокотехнологичных продуктов для здоровья.

Если нам удастся собрать все доказательства вместе, мы надеемся, что правительство Великобритании, Королевская прокуратура и Высокий суд проявят сочувствие

– сказал один из потерпевших, господин Ю, который потерял семью из-за мошенничества.

Цянь прибыла в Великобританию в 2017 году по поддельному паспорту, арендовала дорогой особняк и выдавала себя за наследницу антиквариата, используя помощников для конвертации криптовалюты в деньги и недвижимость. Полиция обнаружила десятки тысяч биткоинов, что считается крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Великобритании.

Она основала компанию в Китае всего четыре года назад, но мошенничество охватило более 120 000 человек, а деньги новых инвесторов использовались для выплат текущим, создавая классическую финансовую пирамиду. 

Чем больше информации мы получали о ее причастности… тем очевиднее становилось, что да, она очень умна, она очень коммуникабельна, очень манипулятивна, способна убедить многих людей 

– отметил детектив Джо Райан из полиции Лондона.

Во время суда Цянь сначала отрицала обвинения, но позже признала себя виновной в незаконном приобретении и хранении криптовалюты. Ее арест завершил масштабную международную аферу и стал предупреждением для криптопредпринимателей, действующих вне закона.

Степан Гафтко

