«Криптокоролева» из Китая осуждена в Лондоне за мошенничество с биткойнами на 5 млрд фунтов стерлингов

Лондонский суд приговорил 47-летнюю Цянь Чжимин к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения за отмывание денег после того, как она сбежала из Китая и спрятала биткоины на сумму около 5 миллиардов фунтов стерлингов в своем особняке в Хэмпстеде. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

По данным полиции, женщина покупала криптовалюту на средства, украденные у более чем 100 000 китайских пенсионеров, которые инвестировали в ее компанию под видом майнинга и высокотехнологичных продуктов для здоровья.

Если нам удастся собрать все доказательства вместе, мы надеемся, что правительство Великобритании, Королевская прокуратура и Высокий суд проявят сочувствие – сказал один из потерпевших, господин Ю, который потерял семью из-за мошенничества.

Цянь прибыла в Великобританию в 2017 году по поддельному паспорту, арендовала дорогой особняк и выдавала себя за наследницу антиквариата, используя помощников для конвертации криптовалюты в деньги и недвижимость. Полиция обнаружила десятки тысяч биткоинов, что считается крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Великобритании.

Она основала компанию в Китае всего четыре года назад, но мошенничество охватило более 120 000 человек, а деньги новых инвесторов использовались для выплат текущим, создавая классическую финансовую пирамиду.

Чем больше информации мы получали о ее причастности… тем очевиднее становилось, что да, она очень умна, она очень коммуникабельна, очень манипулятивна, способна убедить многих людей – отметил детектив Джо Райан из полиции Лондона.

Во время суда Цянь сначала отрицала обвинения, но позже признала себя виновной в незаконном приобретении и хранении криптовалюты. Ее арест завершил масштабную международную аферу и стал предупреждением для криптопредпринимателей, действующих вне закона.

