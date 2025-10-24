Создали схему по незаконному отмыванию криптовалюты: в Винницкой области двум мужчинам объявили о подозрении
Правоохранители Винницкой области сообщили о подозрении двум лицам, которые организовали мошенническую схему по незаконному завладению криптовалютой. Они обманули гражданина Германии на 60 тысяч USDT Token.
Детали
Следствие установило, что мужчины администрировали сразу несколько Telegram-каналов и предлагали пользователям услуги по якобы выгодному обмену электронных средств.
Они получали доступ к электронным кошелькам пользователей под предлогом проверки "чистоты" криптовалюты, после чего переводили деньги обманутых клиентов на собственные кошельки.
В феврале текущего года они обманули гражданина Германии и вывели с его счета 60 тысяч USDT Token - это около 60 тысяч долларов США.
Во время обысков, состоявшихся после задержания мужчин, у них обнаружили и изъяли два автомобиля, денежные средства, технику, банковские карты, другие вещественные доказательства.
Задержанным объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч.ч. 3, 5 ст. 190 (Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной преступной группой во время военного положения);
- ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу
электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).
Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также прокуратура подала ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемых под стражу.
