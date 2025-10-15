$41.750.14
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
10:14 • 20504 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 20389 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 20787 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 19016 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17164 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 16777 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 30526 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 30622 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13682 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 30526 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 30622 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria's Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 54753 перегляди
Відома блогерка втратила понад 6 мільйонів гривень через шахрайську схему

Київ • УНН

 • 1638 перегляди

Блогерка Ксюша Манекен, власниця бренду ODA, стала жертвою шахраїв, втративши понад шість мільйонів гривень. Вона звернулася до підробленого чату підтримки Telegram, що призвело до викрадення коштів з її рахунку Monobank.

Відома блогерка втратила понад 6 мільйонів гривень через шахрайську схему
Фото: instagram.com/maneken007

Відома блогерка Ксюша Манекен (справжнє ім'я - Оксана Волощук), яка є власницею бренду ODA, стала жертвою шахраїв. На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що злочинці вкрали в неї понад шість мільйонів гривень, повідомляє УНН.

Деталі

Блогерка повідомила, що вирішила перевести частину грошей з Monobank і звернулася до чату підтримки у Telegram. Далі з нею зв’язалась людина, яка представилась менеджером і розповіла, що треба зробити.

Жінка зробила все "за інструкцією", чим допомогла шахраям отримати доступ до рахунку і викрасти 6,2 млн гривень. Також з’ясувалось, що чат підтримки насправді був підробленим.

Monobank не звернув уваги на те, що ФОП без ніяких документів переводить на інші ФОПи один за одним по 700-500 тисяч гривень. Він не помітив, що це шахрайські ФОПи, хоча навіть в Google є ця інформація. Не зробив нічого для того, щоб захистити мене як клієнта, хоча я, звісно, розумію, що вся відповідальність на мені

- заявила Ксюша Манекен.

На інцидент відреагував співзасновник Monobank Олег Гороховський. Він назвав звинувачення на адресу банку безпідставними, водночас висловив блогерці співчуття через дану ситуацію.

Нагадаємо

Правоохоронці попередили українців про злочинну схему, якою користуються шахраї. Вони пропонують легкий заробіток, вимагають кошти, а потім зникають.

Поліцейські радять ретельніше перевіряти вакансії та не розголошувати дані банківських карток.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Блогери