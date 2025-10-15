Відома блогерка втратила понад 6 мільйонів гривень через шахрайську схему

Відома блогерка Ксюша Манекен (справжнє ім'я - Оксана Волощук), яка є власницею бренду ODA, стала жертвою шахраїв. На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що злочинці вкрали в неї понад шість мільйонів гривень, повідомляє УНН.

Блогерка повідомила, що вирішила перевести частину грошей з Monobank і звернулася до чату підтримки у Telegram. Далі з нею зв’язалась людина, яка представилась менеджером і розповіла, що треба зробити.

Жінка зробила все "за інструкцією", чим допомогла шахраям отримати доступ до рахунку і викрасти 6,2 млн гривень. Також з’ясувалось, що чат підтримки насправді був підробленим.

Monobank не звернув уваги на те, що ФОП без ніяких документів переводить на інші ФОПи один за одним по 700-500 тисяч гривень. Він не помітив, що це шахрайські ФОПи, хоча навіть в Google є ця інформація. Не зробив нічого для того, щоб захистити мене як клієнта, хоча я, звісно, розумію, що вся відповідальність на мені