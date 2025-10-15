Відома блогерка втратила понад 6 мільйонів гривень через шахрайську схему
Київ • УНН
Блогерка Ксюша Манекен, власниця бренду ODA, стала жертвою шахраїв, втративши понад шість мільйонів гривень. Вона звернулася до підробленого чату підтримки Telegram, що призвело до викрадення коштів з її рахунку Monobank.
Деталі
Блогерка повідомила, що вирішила перевести частину грошей з Monobank і звернулася до чату підтримки у Telegram. Далі з нею зв’язалась людина, яка представилась менеджером і розповіла, що треба зробити.
Жінка зробила все "за інструкцією", чим допомогла шахраям отримати доступ до рахунку і викрасти 6,2 млн гривень. Також з’ясувалось, що чат підтримки насправді був підробленим.
Monobank не звернув уваги на те, що ФОП без ніяких документів переводить на інші ФОПи один за одним по 700-500 тисяч гривень. Він не помітив, що це шахрайські ФОПи, хоча навіть в Google є ця інформація. Не зробив нічого для того, щоб захистити мене як клієнта, хоча я, звісно, розумію, що вся відповідальність на мені
На інцидент відреагував співзасновник Monobank Олег Гороховський. Він назвав звинувачення на адресу банку безпідставними, водночас висловив блогерці співчуття через дану ситуацію.
Нагадаємо
Правоохоронці попередили українців про злочинну схему, якою користуються шахраї. Вони пропонують легкий заробіток, вимагають кошти, а потім зникають.
Поліцейські радять ретельніше перевіряти вакансії та не розголошувати дані банківських карток.