Известная блогерша потеряла более 6 миллионов гривен из-за мошеннической схемы

Известная блогерша Ксюша Манекен (настоящее имя - Оксана Волощук), являющаяся владелицей бренда ODA, стала жертвой мошенников. На своей странице в Instagram она заявила, что преступники украли у нее более шести миллионов гривен, сообщает УНН.

Блогерша сообщила, что решила перевести часть денег с Monobank и обратилась в чат поддержки в Telegram. Далее с ней связался человек, представившийся менеджером и рассказавший, что нужно сделать.

Женщина сделала все "по инструкции", чем помогла мошенникам получить доступ к счету и похитить 6,2 млн гривен. Также выяснилось, что чат поддержки на самом деле был поддельным.

Monobank не обратил внимания на то, что ФОП без никаких документов переводит на другие ФОПы один за другим по 700-500 тысяч гривен. Он не заметил, что это мошеннические ФОПы, хотя даже в Google есть эта информация. Не сделал ничего для того, чтобы защитить меня как клиента, хотя я, конечно, понимаю, что вся ответственность на мне