Шахраї пропонують "легкий заробіток" у соцмережах: як захиститися
Київ • УНН
Правоохоронці попереджають про шахрайську схему: зловмисники пропонують легкий заробіток, вимагають кошти, а потім зникають. Поліція радить перевіряти вакансії та не розголошувати дані банківських карток.
Користувачам пропонують прості онлайн-завдання з невеликою винагородою, а після цього вимагають гроші й зникають із ними. Правоохоронці радять перевіряти вакансії та не передавати дані банківських карток, пише УНН із посиланням на поліцію Києва.
Деталі
Там попереджають, що зловмисники просять виконати прості онлайн-завдання за невелику винагороду, після чого обіцяють більший заробіток, але вимагають внести власні кошти.
Після переказу грошей - перестають виходити на зв’язок. Повідомлення з пропозиціями такого заробітку розсилають у популярних месенджерах
Правоохоронці також дали поради щодо захисту від дій аферистів:
- обирайте лише перевірені вакансії з офіційним працевлаштуванням;
- не переказуйте кошти незнайомцям;
- не розголошуйте дані банківської картки.
"У разі розкриття даних картки - заблокуйте її та повідомте банк та кіберполіцію", - радять у поліції.
