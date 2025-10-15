$41.610.01
14 жовтня, 19:16
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Шахраї пропонують "легкий заробіток" у соцмережах: як захиститися

Київ • УНН

 • 734 перегляди

Правоохоронці попереджають про шахрайську схему: зловмисники пропонують легкий заробіток, вимагають кошти, а потім зникають. Поліція радить перевіряти вакансії та не розголошувати дані банківських карток.

Шахраї пропонують "легкий заробіток" у соцмережах: як захиститися

Користувачам пропонують прості онлайн-завдання з невеликою винагородою, а після цього вимагають гроші й зникають із ними. Правоохоронці радять перевіряти вакансії та не передавати дані банківських карток, пише УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Там попереджають, що зловмисники просять виконати прості онлайн-завдання за невелику винагороду, після чого обіцяють більший заробіток, але вимагають внести власні кошти.

Після переказу грошей - перестають виходити на зв’язок. Повідомлення з пропозиціями такого заробітку розсилають у популярних месенджерах

- ідеться у дописі.

Правоохоронці також дали поради щодо захисту від дій аферистів:

  • обирайте лише перевірені вакансії з офіційним працевлаштуванням;
    • не переказуйте кошти незнайомцям;
      • не розголошуйте дані банківської картки.

        "У разі розкриття даних картки - заблокуйте її та повідомте банк та кіберполіцію", - радять у поліції.

        Нагадаємо

        Раніше УНН писав, що Нацполіція розкрила масштабну шахрайську схему, де штучний інтелект використовувався для викрадення особистих даних. Організаторка з Польщі та її спільники оформили кредити на понад 4 мільйони гривень, використовуючи DeepFake.

        Альона Уткіна

