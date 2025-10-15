Мошенники предлагают "легкий заработок" в соцсетях: как защититься
Правоохранители предупреждают о мошеннической схеме: злоумышленники предлагают легкий заработок, требуют средства, а затем исчезают. Полиция советует проверять вакансии и не разглашать данные банковских карт.
Пользователям предлагают простые онлайн-задания с небольшим вознаграждением, а после этого требуют деньги и исчезают с ними. Правоохранители советуют проверять вакансии и не передавать данные банковских карт, пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.
Там предупреждают, что злоумышленники просят выполнить простые онлайн-задания за небольшое вознаграждение, после чего обещают больший заработок, но требуют внести собственные средства.
После перевода денег - перестают выходить на связь. Сообщения с предложениями такого заработка рассылают в популярных мессенджерах
Правоохранители также дали советы по защите от действий аферистов:
- выбирайте только проверенные вакансии с официальным трудоустройством;
- не переводите средства незнакомцам;
- не разглашайте данные банковской карты.
"В случае раскрытия данных карты - заблокируйте ее и сообщите банк и киберполицию", - советуют в полиции.
Ранее УНН писал, что Нацполиция раскрыла масштабную мошенническую схему, где искусственный интеллект использовался для похищения личных данных. Организатор из Польши и ее сообщники оформили кредиты на более 4 миллионов гривен, используя DeepFake.
