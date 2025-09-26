Продав фейковых "биткоинов" на 160 тысяч долларов: в Сумах будут судить 23-летнего мошенника

В Сумах перед судом предстанет 23-летний мужчина, которого обвиняют в масштабном мошенничестве с криптовалютой. По данным прокуратуры, он обманул местного жителя на 160 тысяч долларов США, создав фейковую платформу для покупки "биткоинов". Об этом сообщает Сумская прокуратура, пишет УНН.

Детали

По информации окружной прокуратуры г. Сумы, молодой человек представился консультантом по криптовалютам и помог потерпевшему зарегистрировать электронный кошелек на одной из бирж. Мужчина "инвестировал" 60 тысяч долларов США, чтобы якобы приобрести 0,64 BTC. Однако после транзакции криптовалюта на счет так и не поступила.

Когда обман стал очевидным, обвиняемый убедил сумчанина, что "биткоины" были заблокированы из-за подозрительных операций, и для их разблокировки необходимо совершить еще одну покупку.

Юноша встретился с потерпевшим и получил от него еще 100 тыс. долларов США для якобы покупки 0,92 Биткоина – говорится в сообщении прокуратуры.

Распорядиться деньгами аферист не успел – его задержали правоохранители. В настоящее время обвинительный акт передан в суд, а молодому человеку инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах.

