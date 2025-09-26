Продав фейковых "биткоинов" на 160 тысяч долларов: в Сумах будут судить 23-летнего мошенника

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 7174 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 12450 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 17198 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 24269 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 30111 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 26761 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 38768 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35314 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67683 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42930 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.7м/с
42%
763мм
Популярные новости
Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США26 сентября, 02:40 • 10993 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС26 сентября, 02:59 • 25815 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto26 сентября, 03:46 • 21663 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 17425 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 8056 просмотра
публикации
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 17202 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
06:40 • 24273 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 30115 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 31723 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 37802 просмотра
Актуальные люди
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Херсон
Копенгаген
Реклама
УНН Lite
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 8230 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 17512 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 30296 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 38315 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 71694 просмотра
Актуальное
Financial Times
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Продав фейковых "биткоинов" на 160 тысяч долларов: в Сумах будут судить 23-летнего мошенника

Киев • УНН

 • 686 просмотра

В Сумах задержали парня, который выманил у мужчины значительную сумму денег якобы за покупку биткоинов.

Продав фейковых "биткоинов" на 160 тысяч долларов: в Сумах будут судить 23-летнего мошенника

В Сумах перед судом предстанет 23-летний мужчина, которого обвиняют в масштабном мошенничестве с криптовалютой. По данным прокуратуры, он обманул местного жителя на 160 тысяч долларов США, создав фейковую платформу для покупки "биткоинов". Об этом сообщает Сумская прокуратура, пишет УНН.

Детали

По информации окружной прокуратуры г. Сумы, молодой человек представился консультантом по криптовалютам и помог потерпевшему зарегистрировать электронный кошелек на одной из бирж. Мужчина "инвестировал" 60 тысяч долларов США, чтобы якобы приобрести 0,64 BTC. Однако после транзакции криптовалюта на счет так и не поступила.

Мошенник выдавал себя за сотрудника СБУ и выманил у пенсионерки 100 тысяч гривен — полиция22.09.25, 00:02 • 3408 просмотров

Когда обман стал очевидным, обвиняемый убедил сумчанина, что "биткоины" были заблокированы из-за подозрительных операций, и для их разблокировки необходимо совершить еще одну покупку. 

Юноша встретился с потерпевшим и получил от него еще 100 тыс. долларов США для якобы покупки 0,92 Биткоина 

– говорится в сообщении прокуратуры. 

Распорядиться деньгами аферист не успел – его задержали правоохранители. В настоящее время обвинительный акт передан в суд, а молодому человеку инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах.

Аферисты в Киеве выманили 3,5 млн грн у пенсионерок, представляясь СБУ18.06.25, 11:54 • 3048 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Биткойн
Служба безопасности Украины
Сумы
Киев