21 сентября, 12:26 • 14807 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 27433 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 42031 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 44094 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 52090 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 76176 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 84278 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 62926 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58026 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 50942 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Мошенник выдавал себя за сотрудника СБУ и выманил у пенсионерки 100 тысяч гривен — полиция

Киев • УНН

 • 24 просмотра

81-летняя женщина из Тернополя перечислила 100 тысяч гривен мошеннику, который угрожал ей уголовным производством. Злоумышленник представился сотрудником спецслужбы и требовал деньги за избежание тюрьмы.

Мошенник выдавал себя за сотрудника СБУ и выманил у пенсионерки 100 тысяч гривен — полиция

В Тернополе 81-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенника, который угрожал ей тюремным заключением и заставил перечислить 100 тысяч гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Тернопольской области. 

"Против вас открыто уголовное производство, вам грозит тюрьма" - таким образом мошенник выманил у 81-летней тернополянки 100 тысяч гривен 

- рассказали в полиции.

Детали  

Неизвестный позвонил потерпевшей и представился сотрудником спецслужбы. Он заявил, что против женщины открыто уголовное производство из-за заказа лекарств из-за границы. Аферист убеждал, что избежать тюрьмы можно только путем срочной уплаты крупной суммы денег.

Испуганная женщина отправилась в банк и перечислила мошеннику 100 тысяч гривен. После этого связь с ним оборвалась. Только тогда потерпевшая обратилась к своим близким и поняла, что ее обманули.

По факту мошенничества следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника 

- говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним 

Недавно в Тернополе работник ТЦК в нетрезвом состоянии стал причиной серии аварий. Он повредил служебные авто, грузовик и Audi, а также наехал на полицейского.

Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить18.09.25, 10:58 • 58073 просмотра

Вероника Марченко

ОбществоКриминал и ЧП
Аптека
Национальная полиция Украины
Украина
Тернополь