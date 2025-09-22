Мошенник выдавал себя за сотрудника СБУ и выманил у пенсионерки 100 тысяч гривен — полиция

В Тернополе 81-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенника, который угрожал ей тюремным заключением и заставил перечислить 100 тысяч гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Тернопольской области.

"Против вас открыто уголовное производство, вам грозит тюрьма" - таким образом мошенник выманил у 81-летней тернополянки 100 тысяч гривен - рассказали в полиции.

Детали

Неизвестный позвонил потерпевшей и представился сотрудником спецслужбы. Он заявил, что против женщины открыто уголовное производство из-за заказа лекарств из-за границы. Аферист убеждал, что избежать тюрьмы можно только путем срочной уплаты крупной суммы денег.

Испуганная женщина отправилась в банк и перечислила мошеннику 100 тысяч гривен. После этого связь с ним оборвалась. Только тогда потерпевшая обратилась к своим близким и поняла, что ее обманули.

По факту мошенничества следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника - говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним

