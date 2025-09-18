П’яному працівнику ТЦК, який у Тернополі спричинив серію ДТП, оголосили про підозру

У Тернополі 31-річному працівнику Територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголосили про підозру після того, як він у нетверезому стані влаштував серію аварій. Про це повідомляє ГУНП України в Тернопільській області, пише УНН.

Деталі

Водієві у Тернополі, який спричинив кілька ДТП 17 вересня у стані алкогольного сп'яніння та виявився працівником ТЦК, оголосили про підозру.

Коли поліцейські спробували зупинити порушника, чоловік почав тікати в напрямку Тернополя. Під час переслідування він створював аварійні ситуації, спричинив ДТП із службовими автомобілями, вантажівкою та Audi, а також наїхав на поліцейського.

Газоаналізатор "Драгер" показав у водія 1,13 проміле алкоголю в крові. Поліцейські затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Слідчі Тернопільського райвідділу поліції оголосили чоловікові підозру за частиною 2 статті 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України - йдеться в повідомленні правоохоронців.

На фігуранта вже складено адміністративні протоколи за порушення ПДР, керування в стані сп’яніння та залишення місця ДТП. Крім того, слідчі Тернопільського райвідділу поліції оголосили підозру за опір працівникові правоохоронного органу. Наразі вирішується питання про оголошення підозр ще за погрозу або насильство щодо поліцейського та порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння.

Слідчі планують клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

17 вересня 31-річний працівник ТЦК та СП у Тернополі, у стані алкогольного сп'яніння, вчинив масову ДТП, в якій постраждали автомобілі правоохоронців, а також поліцейський.