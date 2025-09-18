П’яному працівнику ТЦК, який у Тернополі спричинив серію ДТП, оголосили про підозру

$41.190.02
48.770.12
ukenru
12:49 • 5328 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 12296 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 21029 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 14945 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 14640 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 23911 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 14802 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 43929 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 43352 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33218 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4.2м/с
54%
752мм
Популярнi новини
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 21346 перегляди
Марк Цукерберг провалив презентацію "окулярів штучного інтелекту" від Meta - ЗМІ18 вересня, 07:02 • 4688 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 19963 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб09:16 • 10652 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 11734 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 11760 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 21028 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 19992 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 23910 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 43928 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Парубій
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Індія
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 21365 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 23273 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 23636 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 22250 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 51598 перегляди
Актуальне
ChatGPT
Економіст (журнал)
Eurofighter Typhoon
Мі-8
E-6 Mercury

П’яному працівнику ТЦК, який у Тернополі спричинив серію ДТП, оголосили про підозру

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Чоловік у нетверезому стані спричинив серію аварій, пошкодивши службові авто, вантажівку та Audi, а також наїхав на поліцейського. У його крові виявили 1,13 проміле алкоголю.

П’яному працівнику ТЦК, який у Тернополі спричинив серію ДТП, оголосили про підозру

У Тернополі 31-річному працівнику Територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголосили про підозру після того, як він у нетверезому стані влаштував серію аварій. Про це повідомляє ГУНП України в Тернопільській області, пише УНН.

Деталі

Водієві у Тернополі, який спричинив кілька ДТП 17 вересня у стані алкогольного сп'яніння та виявився працівником ТЦК, оголосили про підозру. 

Коли поліцейські спробували зупинити порушника, чоловік почав тікати в напрямку Тернополя. Під час переслідування він створював аварійні ситуації, спричинив ДТП із службовими автомобілями, вантажівкою та Audi, а також наїхав на поліцейського.

14-річний харків'янин за кермом родинного авто потрапив у ДТП, відкрито провадження - прокуратура17.09.25, 15:09 • 2626 переглядiв

Газоаналізатор "Драгер" показав у водія 1,13 проміле алкоголю в крові. Поліцейські затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Слідчі Тернопільського райвідділу поліції оголосили чоловікові підозру за частиною 2 статті 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України

- йдеться в повідомленні правоохоронців.

На фігуранта вже складено адміністративні протоколи за порушення ПДР, керування в стані сп’яніння та залишення місця ДТП. Крім того, слідчі Тернопільського райвідділу поліції оголосили підозру за опір працівникові правоохоронного органу. Наразі вирішується питання про оголошення підозр ще за погрозу або насильство щодо поліцейського та порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння.

Слідчі планують клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

17 вересня 31-річний працівник ТЦК та СП у Тернополі, у стані алкогольного сп'яніння, вчинив масову ДТП, в якій постраждали автомобілі правоохоронців, а також поліцейський.

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Audi
Україна
Тернопіль