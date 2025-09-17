У Тернополі п’яний працівник ТЦК спричинив масову ДТП, постраждав поліцейський

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17:46 • 1630 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
16:51 • 5422 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
15:01 • 10470 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 17318 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 31480 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 32406 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 38192 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 38076 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 102051 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 119361 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
91%
749мм
Популярнi новини
У "Резерв+" з'явиться новий статус: що він означає і кого стосуєтьсяPhoto17 вересня, 09:20 • 4206 перегляди
25 мільйонів перетинів та сотні порушників: речник ДПСУ розповів, що відбувається на кордоні з ЄС та Молдовою17 вересня, 10:38 • 5612 перегляди
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко17 вересня, 10:56 • 15899 перегляди
Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 17 вересня, 11:08 • 20966 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 17453 перегляди
Публікації
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 17697 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 51996 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 102051 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 119361 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 66936 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 1422 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 1546 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 39527 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 44754 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 73951 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
E-6 Mercury

У Тернополі п’яний працівник ТЦК спричинив масову ДТП, постраждав поліцейський

Київ • УНН

 • 42 перегляди

31-річний працівник ТЦК та СП у Тернополі, перебуваючи напідпитку, вчинив масову ДТП, у якій постраждали автомобілі правоохоронців, вантажівка та Audi. Вирішується питання про притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності.

У Тернополі п’яний працівник ТЦК спричинив масову ДТП, постраждав поліцейський

31-річний працівник ТЦК та СП у Тернополі, будучи напідпитку, вчинив масову ДТП, в якій постраждали автомобілі правоохоронців, а також вантажівка та автомобіль Audi. Окрім того, в ДТП постраждав поліцейський. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Тернопільській області, передає УНН.

У середу, 17 вересня, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому водій автомобіля Skoda, тікаючи від патрульної поліції, вчинив ДТП. За попередніми даними, патрульні отримали інформацію про те, що водій автомобіля Skoda, який, ймовірно, перебував у стані сп’яніння, рухаючись із м. Збараж, не виконав вимогу про зупинку. Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та вчинив ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi 

- йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали порушника та доправили його до Тернопільського районного управління поліції для з’ясування обставин.

Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області. Як з’ясувалося, за декілька годин до інциденту даний водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди 

- додали в поліції.

Вирішується питання про притягнення фігуранта до адмінвідповідальності за ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху), ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адмінправопорушення.

Також вирішується питання затримання водія відповідно до ст. 208 КПК України та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

У Харкові неповнолітній юнак за кермом автомобіля родини потрапив у ДТП, на матір 14-річного хлопця склали адмінпротокол, також відкрито кримінальне провадження.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Національна поліція України
Україна
Тернопіль
Харків