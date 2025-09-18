Пьяному работнику ТЦК, который в Тернополе совершил серию ДТП, объявили о подозрении

$41.190.02
48.770.12
ukenru
12:49 • 6148 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 13187 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 22042 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 15549 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 15086 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 24405 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14905 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 44304 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 43522 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33281 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.8м/с
57%
752мм
Популярные новости
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 21937 просмотра
Марк Цукерберг провалил презентацию «очков искусственного интеллекта» от Meta - СМИ18 сентября, 07:02 • 5436 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 20650 просмотра
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб18 сентября, 09:16 • 11044 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 12415 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 12467 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 22036 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 20700 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 24403 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 44301 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Андрей Парубий
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Польша
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 21981 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 23519 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 23860 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 22461 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 51820 просмотра
Актуальное
ЧатГПТ
The Economist
Еврофайтер Тайфун
Ми-8
E-6 Mercury

Пьяному работнику ТЦК, который в Тернополе совершил серию ДТП, объявили о подозрении

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Мужчина в нетрезвом состоянии совершил серию аварий, повредив служебные авто, грузовик и Audi, а также наехал на полицейского. В его крови обнаружили 1,13 промилле алкоголя.

Пьяному работнику ТЦК, который в Тернополе совершил серию ДТП, объявили о подозрении

В Тернополе 31-летнему сотруднику Территориального центра комплектования и социальной поддержки объявили о подозрении после того, как он в нетрезвом состоянии устроил серию аварий. Об этом сообщает ГУНП Украины в Тернопольской области, пишет УНН.

Детали

Водителю в Тернополе, который совершил несколько ДТП 17 сентября в состоянии алкогольного опьянения и оказался сотрудником ТЦК, объявили о подозрении.

Когда полицейские попытались остановить нарушителя, мужчина начал убегать в направлении Тернополя. Во время преследования он создавал аварийные ситуации, совершил ДТП со служебными автомобилями, грузовиком и Audi, а также наехал на полицейского.

14-летний харьковчанин за рулем семейного авто попал в ДТП, открыто производство - прокуратура17.09.25, 15:09 • 2640 просмотров

Газоанализатор "Драгер" показал у водителя 1,13 промилле алкоголя в крови. Полицейские задержали мужчину в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса.

Следователи Тернопольского райотдела полиции объявили мужчине подозрение по части 2 статьи 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины

- говорится в сообщении правоохранителей.

На фигуранта уже составлены административные протоколы за нарушение ПДД, управление в состоянии опьянения и оставление места ДТП. Кроме того, следователи Тернопольского райотдела полиции объявили подозрение за сопротивление работнику правоохранительного органа. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений еще за угрозу или насилие в отношении полицейского и нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.

Следователи планируют ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

17 сентября 31-летний сотрудник ТЦК и СП в Тернополе, в состоянии алкогольного опьянения, совершил массовое ДТП, в котором пострадали автомобили правоохранителей, а также полицейский.

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Audi
Украина
Тернополь