Пьяному работнику ТЦК, который в Тернополе совершил серию ДТП, объявили о подозрении

В Тернополе 31-летнему сотруднику Территориального центра комплектования и социальной поддержки объявили о подозрении после того, как он в нетрезвом состоянии устроил серию аварий. Об этом сообщает ГУНП Украины в Тернопольской области, пишет УНН.

Детали

Водителю в Тернополе, который совершил несколько ДТП 17 сентября в состоянии алкогольного опьянения и оказался сотрудником ТЦК, объявили о подозрении.

Когда полицейские попытались остановить нарушителя, мужчина начал убегать в направлении Тернополя. Во время преследования он создавал аварийные ситуации, совершил ДТП со служебными автомобилями, грузовиком и Audi, а также наехал на полицейского.

14-летний харьковчанин за рулем семейного авто попал в ДТП, открыто производство - прокуратура

Газоанализатор "Драгер" показал у водителя 1,13 промилле алкоголя в крови. Полицейские задержали мужчину в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса.

Следователи Тернопольского райотдела полиции объявили мужчине подозрение по части 2 статьи 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины - говорится в сообщении правоохранителей.

На фигуранта уже составлены административные протоколы за нарушение ПДД, управление в состоянии опьянения и оставление места ДТП. Кроме того, следователи Тернопольского райотдела полиции объявили подозрение за сопротивление работнику правоохранительного органа. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений еще за угрозу или насилие в отношении полицейского и нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.

Следователи планируют ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

17 сентября 31-летний сотрудник ТЦК и СП в Тернополе, в состоянии алкогольного опьянения, совершил массовое ДТП, в котором пострадали автомобили правоохранителей, а также полицейский.