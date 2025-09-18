Пьяному работнику ТЦК, который в Тернополе совершил серию ДТП, объявили о подозрении
Мужчина в нетрезвом состоянии совершил серию аварий, повредив служебные авто, грузовик и Audi, а также наехал на полицейского. В его крови обнаружили 1,13 промилле алкоголя.
В Тернополе 31-летнему сотруднику Территориального центра комплектования и социальной поддержки объявили о подозрении после того, как он в нетрезвом состоянии устроил серию аварий. Об этом сообщает ГУНП Украины в Тернопольской области, пишет УНН.
Водителю в Тернополе, который совершил несколько ДТП 17 сентября в состоянии алкогольного опьянения и оказался сотрудником ТЦК, объявили о подозрении.
Когда полицейские попытались остановить нарушителя, мужчина начал убегать в направлении Тернополя. Во время преследования он создавал аварийные ситуации, совершил ДТП со служебными автомобилями, грузовиком и Audi, а также наехал на полицейского.
Газоанализатор "Драгер" показал у водителя 1,13 промилле алкоголя в крови. Полицейские задержали мужчину в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса.
Следователи Тернопольского райотдела полиции объявили мужчине подозрение по части 2 статьи 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины
На фигуранта уже составлены административные протоколы за нарушение ПДД, управление в состоянии опьянения и оставление места ДТП. Кроме того, следователи Тернопольского райотдела полиции объявили подозрение за сопротивление работнику правоохранительного органа. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений еще за угрозу или насилие в отношении полицейского и нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.
Следователи планируют ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
17 сентября 31-летний сотрудник ТЦК и СП в Тернополе, в состоянии алкогольного опьянения, совершил массовое ДТП, в котором пострадали автомобили правоохранителей, а также полицейский.