Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить

Для украинцев кибербезопасность всегда была актуальной проблемой. Особенно она болезненна во время полномасштабной войны, когда гражданам нужно быть особенно бдительными, а мошенники придумывают новые схемы для обмана. Какие сейчас самые распространенные виды мошенничества в интернете и можно ли им противодействовать - узнавал журналист УНН.

Схемы мошенничества в Интернете

По данным киберполиции, на сегодняшний день наиболее распространенными являются пять разновидностей мошенничества в интернете:

Недоставка товара после предоплаты на интернет-площадках. Люди часто ведутся на такие аферы из-за очень низких цен, которые им предлагаются. Псевдобанковские звонки. Мошенники используют страхи, связанные с блокировкой карты, списанием средств, хакерской атакой, или же якобы этот звонок осуществлен с целью предотвращения "мошенников, которые могут звонить".. Просьбы о "сборе средств". Во время войны очень часто мошенники используют соцсети для фиктивного "сбора средств на дроны", "донаты на авто" для конкретного подразделения ВСУ, или же навязчиво просят о помощи для пострадавших от военной агрессии. Фальшивые страницы благотворительных фондов. Из-за появления новых благотворительных организаций мошенники прибегают к созданию фальшивых страниц реальных благотворительных фондов, якобы собирающих средства на борьбу с глобальными катастрофами или эпидемиями. "Выплаты от Трампа" (выплаты от МВФ, международных благотворительных фондов и т.д.). Чаще всего мошенники используют известных политиков, руководителей государств, чтобы охотиться на их избирателей, которые безусловно доверяют им и охотно реагируют на "инициативы" социальной помощи якобы от них.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в комментарии УНН подчеркнул, что методы мошенников в интернете довольно одинаковы. Они меняют лишь так называемый повод. "Мошенники берут какие-то свежие новости, которые наиболее обсуждаются, и под них формируют свой мошеннический запрос. Например, если написать большому количеству абонентов шок-контент, новости типа "десять минут назад, сообщение из москвы, путин умер, похороны на завтра", а под этим линком заложить вредоносное программное обеспечение", - рассказал Корсун.

Интернет-мошенники активно используют аккаунты в мессенджерах для осуществления своих операций. В этом случае тоже используется шок-контент.

Мошенники "хакают" частные аккаунты в мессенджерах, это очень распространенное явление. Если их хакают, то сразу всем контактам рассылают "вы выиграли миллион", "внимание, конец войны через месяц, принято решение правительства, есть договоренность", "Трамп объявил". Все, что супер актуально, все, что интересует большое количество людей - отметил Корсун.

Он указал, что очень много людей попадают в такие ловушки, поскольку нет должного уровня разъяснительной работы среди населения.

Способы защиты от мошенничества

Константин Корсун также пояснил, что государство не в состоянии обеспечить защиту смартфонов или гаджетов простых граждан, ведь это частная собственность, на которую оно не имеет права. Но функция государства в такой ситуации – научить граждан киберграмотности.

Государство вообще мало что может сделать в смартфоне каждого украинца, потому что это частная собственность и каждый должен сам отвечать за безопасность своего смартфона. Но государство может научить. Научить, скажем, десяти правилам персональной кибербезопасности. Это можно было бы сделать. Если бы у нас было, скажем, национальное агентство по кибербезопасности, что все бы знали, что оно этим занимается и оно бы разработало такую программу и везде ее распространяло всеми возможными способами. Это могло бы помочь - отметил Корсун.

По мнению эксперта, повышение киберграмотности людей - это единственное, что можно сделать в таком случае. Однако он также пояснил, что государству под силу защитить институции, находящиеся в его прямом подчинении.

Государство может защитить только крупные информационные системы, находящиеся в его подчинении – министерства, ведомства, государственные предприятия. Все, что не является государственным, а лишь коммерческим, частным – то на это государство не имеет прямого влияния. Оно может лишь формировать политику. Оно может рекомендовать, предлагать какие-то курсы, проводить обучение для журналистов, для военных - подчеркнул Корсун.

Вместе с тем Корсун обратил внимание, что отдельные попытки повысить осведомленность населения в кибербезопасности осуществляются, однако это очень хаотичные и точечные действия, которые слабо влияют на общую картину.

Разъяснительная работа проводится, но хаотично, децентрализованно, точечно. Выйдите на улицу, спросите людей, кто в Украине отвечает за киберзащиту – и две трети будут отвечать, что Минцифры, а это не так. Мало кто знает, кто такие Госспецсвязи. Кто-то что-то слышал о кибероперациях СБУ и ГУР, но это наступательные операции в основном. Нет осведомленности, чтобы люди хотя бы знали, какие государственные институции у нас отвечают за национальную кибербезопасность - отметил Корсун.

Защита от мошенников: советы

В Киберполиции обнародовали ряд полезных советов, которые помогут украинцам избежать неприятного "знакомства" с мошенниками.

В первую очередь, поясняют в полиции, выбирая в интернете подарки для родственников и друзей, следует помнить, что мошенники стараются максимально замаскироваться под добросовестных продавцов. Они размещают на своих ресурсах яркие фото товаров, пишут положительные фейковые отзывы. Чтобы не стать жертвой мошенников, советуют в киберполиции, стоит выбирать наложенный платеж и придерживаться советов безопасного шопинга.

Большой популярностью среди мошенников пользуются приложения для знакомств и соответствующие веб-сайты. Обычно, они используют украденные чужие фото в своих профилях. Одним из способов проверить это – воспользоваться сервисом поиска изображений в Google.

Одним из признаков общения с аферистом являются предложения продолжить разговор на другой платформе, особенно о которой вы раньше не слышали. Они, в отличие от известных сервисов для знакомств, могут не иметь способов выявления онлайн-мошенничеств.

Также, не следует переходить по сомнительным ссылкам, которые прислал новоиспеченный знакомый, а если уже сделали это, то нельзя вводить данные банковских карт или другую персональную информацию на таких ресурсах.

Еще одним "красным флагом" является просьба одолжить деньги, которые обычно поступают от мошенника через некоторое время после знакомства. Насторожить также должны постоянные отговорки от встречи. Отмена свидания как таковая не предполагает, что перед вами вор, но если человек постоянно отказывается встретиться, это должно заставить задуматься.

