Мошенники продают "фейковые" авто онлайн: киберполиция предупреждает о новой схеме обмана

Эксклюзив
15:01 • 148 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
12:33 • 8076 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
09:20 • 24593 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 33718 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 35413 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 96004 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 114117 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 53122 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 62113 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 101839 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto17 сентября, 06:46 • 20365 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 43046 просмотра
Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является ложной - Демченко10:56 • 10769 просмотра
Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico11:08 • 16533 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 9946 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 62370 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 36768 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 42274 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 71639 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 69041 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 73336 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Сокол 9
Dragon 2
Financial Times

Мошенники продают "фейковые" авто онлайн: киберполиция предупреждает о новой схеме обмана

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Киберполиция и Главный сервисный центр МВД предупреждают о мошеннических схемах продажи "фейковых" автомобилей. Злоумышленники предлагают привлекательные цены и поддельные документы, требуя быстрой оплаты за несуществующие авто.

Мошенники продают "фейковые" авто онлайн: киберполиция предупреждает о новой схеме обмана

Главный сервисный центр МВД и киберполиция предупреждают украинцев: в сети мошенники продают "фейковые" автомобили с поддельными документами и с хитрыми схемами, чтобы обмануть потенциальных покупателей. Об этом информирует Киберполиция, пишет УНН.

Детали

По информации правоохранителей, злоумышленники создают объявления о быстрой продаже автомобиля на выгодных условиях. В таких объявлениях часто сообщается, что автомобиль якобы уже находится в сервисном центре МВД, или же ожидает растаможки. Как правило, цена на такие машины достаточно привлекательна.   

Чтобы убедить потенциальных покупателей, мошенники демонстрируют поддельные документы – копии техпаспортов или справок сервисных центров МВД – и утверждают, что автомобиль можно забрать сразу после оплаты.

СБУ и Нацполиция разоблачили фонд, воровавший пожертвования на ВСУ: организатором оказался рецидивист17.09.25, 15:22 • 1194 просмотра

Часто такие аферисты используют чувствительные для общества темы, например, сообщают, что необходимо быстро выкупить автомобиль для военных. В таких случаях они просят как можно быстрее переводить средства за авто. На самом деле транспортного средства не существует, а деньги они присваивают.

Чтобы уберечься от таких аферистов Киберполиция советует обращать внимание на следующее: 

  • в сервисных центрах МВД не хранятся автомобили, ожидающие оформления – все услуги предоставляются только при личном присутствии владельца или его официального представителя.
    • копии документов или фото справок, присланные незнакомцами в мессенджере, не гарантируют их подлинность.
      • не переводите деньги за авто, которое не видели лично, и проверяйте продавца и транспорт через официальные реестры.

        Подробнее о схемах мошенников и правилах безопасности можно узнать на сайте Киберполиции.

        Количество дел о мошенничестве сократилось в полтора раза: какие регионы в лидерах15.09.25, 10:59 • 2887 просмотров

        Степан Гафтко

