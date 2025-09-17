Мошенники продают "фейковые" авто онлайн: киберполиция предупреждает о новой схеме обмана

Главный сервисный центр МВД и киберполиция предупреждают украинцев: в сети мошенники продают "фейковые" автомобили с поддельными документами и с хитрыми схемами, чтобы обмануть потенциальных покупателей. Об этом информирует Киберполиция, пишет УНН.

По информации правоохранителей, злоумышленники создают объявления о быстрой продаже автомобиля на выгодных условиях. В таких объявлениях часто сообщается, что автомобиль якобы уже находится в сервисном центре МВД, или же ожидает растаможки. Как правило, цена на такие машины достаточно привлекательна.

Чтобы убедить потенциальных покупателей, мошенники демонстрируют поддельные документы – копии техпаспортов или справок сервисных центров МВД – и утверждают, что автомобиль можно забрать сразу после оплаты.

Часто такие аферисты используют чувствительные для общества темы, например, сообщают, что необходимо быстро выкупить автомобиль для военных. В таких случаях они просят как можно быстрее переводить средства за авто. На самом деле транспортного средства не существует, а деньги они присваивают.

Чтобы уберечься от таких аферистов Киберполиция советует обращать внимание на следующее:

в сервисных центрах МВД не хранятся автомобили, ожидающие оформления – все услуги предоставляются только при личном присутствии владельца или его официального представителя.

копии документов или фото справок, присланные незнакомцами в мессенджере, не гарантируют их подлинность.

не переводите деньги за авто, которое не видели лично, и проверяйте продавца и транспорт через официальные реестры.

